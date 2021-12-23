В Раде испугались раздела Украины между тремя странами

23 декабря 2021 в 20:23 Размер текста - 17 +

На территорию Украины претендуют Венгрия, Польша и Румыния, заявил Максим Бужанский Фото: Официальный сайт президента Украины Польша, Румыния и Венгрия могут попытаться забрать у Украины часть ее земель. Такое предположение высказал депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский. По его словам, попытки «ревизионировать государство» ставят под сомнение законность пребывания в составе Украины ряда западных территорий. «Польский, румынский и венгерский реваншизмы никуда не делись. Им на руку играет как слабость украинского государства с одной стороны, так и попытки ревизионировать историю, происходящие в Украине в последние семь лет. Эти попытки не дают никакого другого эффекта, кроме того, что ставят под сомнение законность пребывания в составе Украины Закарпатья, Буковины и Западной Украины», — заявил Максим Бужанский в интервью telegram-каналу «Шептун». По словам депутата, Польша, Румыния и Венгрия раздают свои паспорта украинским гражданам. Он отметил, что Киев должен учитывать возможность сепаратизма в своих западных областях. В частности, Венгрия активно финансирует политические партии Закарпатья, чтобы забрать эту территорию у Украины, заявил Бужанский. Ранее экс-депутат Верховной Рады Евгений Музаев заявил, что Украина может быть разделена между Россией и соседними странами Восточной Европы в случае массовых протестов. Он уточнил, что на территорию республики заглядывается Польша, которая хочет вернуть в свой состав Гатчину. Кроме того, в разделе Украины заинтересованы венгры, которые вкладывают средства в развитие Закарпатья. Юго-восток же перейдет к России, и тогда от страны останется только «небольшой кусочек», цитирует Музаева RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Польша, Румыния и Венгрия могут попытаться забрать у Украины часть ее земель. Такое предположение высказал депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский. По его словам, попытки «ревизионировать государство» ставят под сомнение законность пребывания в составе Украины ряда западных территорий. «Польский, румынский и венгерский реваншизмы никуда не делись. Им на руку играет как слабость украинского государства с одной стороны, так и попытки ревизионировать историю, происходящие в Украине в последние семь лет. Эти попытки не дают никакого другого эффекта, кроме того, что ставят под сомнение законность пребывания в составе Украины Закарпатья, Буковины и Западной Украины», — заявил Максим Бужанский в интервью telegram-каналу «Шептун». По словам депутата, Польша, Румыния и Венгрия раздают свои паспорта украинским гражданам. Он отметил, что Киев должен учитывать возможность сепаратизма в своих западных областях. В частности, Венгрия активно финансирует политические партии Закарпатья, чтобы забрать эту территорию у Украины, заявил Бужанский. Ранее экс-депутат Верховной Рады Евгений Музаев заявил, что Украина может быть разделена между Россией и соседними странами Восточной Европы в случае массовых протестов. Он уточнил, что на территорию республики заглядывается Польша, которая хочет вернуть в свой состав Гатчину. Кроме того, в разделе Украины заинтересованы венгры, которые вкладывают средства в развитие Закарпатья. Юго-восток же перейдет к России, и тогда от страны останется только «небольшой кусочек», цитирует Музаева RT.