В РАНХиГС предрекли двузначный рост цен на продукты в 2022 году

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В 2022 году ожидается увеличение цен и рост инфляции, считает Анатолий Тихонов Фото:

В 2022 году в России продовольственная инфляция не станет меньше и будет измеряться в двузначных числах. Такой прогноз дал директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов.

«Мы ждем повышения цен и, к сожалению, увеличения продовольственной инфляции в следующем году. До каких высот, это пока вопрос. Но ожидания напряженные — думаю, будет немного хуже, чем в этом году. Скорее всего, продовольственная инфляция останется двухзначной», — сказал Тихонов в разговоре с «Комсомольской правдой».

Ранее вице-премьер РФ Виктор Абрамченко заявил, что в России нет причин для роста цен на продукты. Президент России Владимир Путин призвал правительство защитить граждан от резкого колебания цен, пишет агентство Nation News. В правительстве начали проводить расследование ценообразования на рынке продовольствия, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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В 2022 году в России продовольственная инфляция не станет меньше и будет измеряться в двузначных числах. Такой прогноз дал директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов. «Мы ждем повышения цен и, к сожалению, увеличения продовольственной инфляции в следующем году. До каких высот, это пока вопрос. Но ожидания напряженные — думаю, будет немного хуже, чем в этом году. Скорее всего, продовольственная инфляция останется двухзначной», — сказал Тихонов в разговоре с «Комсомольской правдой». Ранее вице-премьер РФ Виктор Абрамченко заявил, что в России нет причин для роста цен на продукты. Президент России Владимир Путин призвал правительство защитить граждан от резкого колебания цен, пишет агентство Nation News. В правительстве начали проводить расследование ценообразования на рынке продовольствия, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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