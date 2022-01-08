В МИД РФ рассказали о тех, кто пожелал уехать из Казахстана

В ДСКЦ доложили о тех, кто обратился с просьбой о вывозе из Казахстана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Большинство россиян, которые обратились с просьбой помочь им уехать из Казахстана — это те, кто приехал к родственникам на праздники или туристы. Об этом сообщили сотрудники департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.

«В основном речь идет о тех, кто приехал на отдых в новогодние отпуска или к родственникам — всего в Казахстане на консульском учете около 60 тысяч россиян. Большинство обратившихся — те, кто не смог вылететь рейсовыми самолетами в связи с прекращением авиасообщения», — сообщили в ДСКЦ, пишут РИА «Новости». Сотрудники департамента добавили, что в их дипмиссиях, а также в МИД открыты горячие линии для приема и обработки обращений россиян, которые нуждаются в выезде из страны.

В МИД рассказали, что на территории Казахстана на сегодняшний день находятся около 60-и тысяч россиян. Большая часть из них не могут улететь на Родину из-за отмены авиарейсов.

Ранее в ДСКЦ доложили о сотнях обращений от россиян с просьбой о вывозе. Представители ситуационно-кризисного центра сообщили, что в основном сообщения поступали из Алматы. Кроме того, они уточнили, что приоритет отдается детям и школьникам, которые были в стране на каникулах.

В Казахстане со 2 января идут протесты. Жители возмутились резким повышением цен на газ — с 50 до 120 тенге. В Алма-Ате были убиты десятки нападавших, которые пытались штурмом взять административные здания. Известно, что во время митингов были убиты 15-летний подросток и 4-летняя девочка. В Мангистауской области и городе Алматы республики Казахстан ввели двухнедельный режим чрезвычайного положения до 19 января.

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