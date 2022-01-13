Главк МВД в УрФО покидает офицер с компроматом на генерала

Надежда Брусницына отстаивала интересы влиятельных силовиков в судах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Из Управления на транспорте МВД России по УрФО увольняется начальник правового отделения Надежда Брусницына, которая может владеть компроматом на влиятельных силовиков транспортного главка, в том числе на их руководителя генерал-майора Александра Вострикова. Об этом сообщил источник URA.RU в силовом ведомстве.

«В главке написала рапорт об увольнении подполковник Брусницына Надежда Юрьевна, которая была по сути главным юристом всего управления на транспорте. Во время службы она подписывала массу документов и приказов генерала [Александра] Вострикова, согласовывая или проводя экспертизу их законности, но часть решений, например, о наказаниях и увольнениях сотрудников, были оспорены в судах», — рассказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что одной из задач Брусницыной в ведомстве было отстаивание интересов руководства главка в судебных инстанциях.

Источник уверен, что, имея такой круг обязанностей, она накопила информацию о сомнительных с точки зрения права решениях, что может стать компроматом, в том числе и на генерала Вострикова. Для последнего осведомленность увольняемой является угрозой.

На официальном сайте УТ МВД РФ по УрФО говорится, что Брусницына все еще находится на прежней должности. URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы Уральского управления на транспорте. «Ротация кадрового состава в Управлении на транспорте МВД России по УрФО происходит постоянно, это естественный процесс: на службу приходят новые сотрудники, а сотрудники, имеющие право на пенсию, выходят на заслуженный отдых. Что касается конкретных сведений о сотрудниках, то персональные данные в соответствии с действующим законодательством не подлежат разглашению», — сообщили в пресс-службе.

Дозвониться до самой Брусницыной по доступным номерам телефонов не удалось. Она не ответила на звонок корреспондента агентства.

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