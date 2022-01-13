Главк МВД в УрФО покидает офицер с компроматом на генерала

Из Управления на транспорте МВД России по УрФО увольняется начальник правового отделения Надежда Брусницына, которая может владеть компроматом на влиятельных силовиков транспортного главка, в том числе на их руководителя генерал-майора Александра Вострикова. Об этом сообщил источник URA.RU в силовом ведомстве.
«В главке написала рапорт об увольнении подполковник Брусницына Надежда Юрьевна, которая была по сути главным юристом всего управления на транспорте. Во время службы она подписывала массу документов и приказов генерала [Александра] Вострикова, согласовывая или проводя экспертизу их законности, но часть решений, например, о наказаниях и увольнениях сотрудников, были оспорены в судах», — рассказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что одной из задач Брусницыной в ведомстве было отстаивание интересов руководства главка в судебных инстанциях.
Источник уверен, что, имея такой круг обязанностей, она накопила информацию о сомнительных с точки зрения права решениях, что может стать компроматом, в том числе и на генерала Вострикова. Для последнего осведомленность увольняемой является угрозой.
На официальном сайте УТ МВД РФ по УрФО говорится, что Брусницына все еще находится на прежней должности. URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы Уральского управления на транспорте. «Ротация кадрового состава в Управлении на транспорте МВД России по УрФО происходит постоянно, это естественный процесс: на службу приходят новые сотрудники, а сотрудники, имеющие право на пенсию, выходят на заслуженный отдых. Что касается конкретных сведений о сотрудниках, то персональные данные в соответствии с действующим законодательством не подлежат разглашению», — сообщили в пресс-службе.
Дозвониться до самой Брусницыной по доступным номерам телефонов не удалось. Она не ответила на звонок корреспондента агентства.
Из Управления на транспорте МВД России по УрФО увольняется начальник правового отделения Надежда Брусницына, которая может владеть компроматом на влиятельных силовиков транспортного главка, в том числе на их руководителя генерал-майора Александра Вострикова. Об этом сообщил источник URA.RU в силовом ведомстве. «В главке написала рапорт об увольнении подполковник Брусницына Надежда Юрьевна, которая была по сути главным юристом всего управления на транспорте. Во время службы она подписывала массу документов и приказов генерала [Александра] Вострикова, согласовывая или проводя экспертизу их законности, но часть решений, например, о наказаниях и увольнениях сотрудников, были оспорены в судах», — рассказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что одной из задач Брусницыной в ведомстве было отстаивание интересов руководства главка в судебных инстанциях. Источник уверен, что, имея такой круг обязанностей, она накопила информацию о сомнительных с точки зрения права решениях, что может стать компроматом, в том числе и на генерала Вострикова. Для последнего осведомленность увольняемой является угрозой. На официальном сайте УТ МВД РФ по УрФО говорится, что Брусницына все еще находится на прежней должности. URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы Уральского управления на транспорте. «Ротация кадрового состава в Управлении на транспорте МВД России по УрФО происходит постоянно, это естественный процесс: на службу приходят новые сотрудники, а сотрудники, имеющие право на пенсию, выходят на заслуженный отдых. Что касается конкретных сведений о сотрудниках, то персональные данные в соответствии с действующим законодательством не подлежат разглашению», — сообщили в пресс-службе. Дозвониться до самой Брусницыной по доступным номерам телефонов не удалось. Она не ответила на звонок корреспондента агентства.