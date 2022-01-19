Депутаты Госдумы поспорили из-за запрета суррогатного материнства

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Иногда суррогатное материнство — это лечение, считает депутат Буцкая Фото:

В Госдуме в целом и даже в комитете по вопросам семьи, женщин и детей нет единого мнения о суррогатном материнстве. Глава комитета Нина Останина считает, что его необходимо запретить, а ее заместитель Татьяна Буцкая не столь категорична.

«Очевидно, что есть ситуации, когда суррогатное материнство — это лечение. К суррогатному материнству не приходят просто так. Это очень долгий путь, когда не получается, или ЭКО, или какая-то трагедия в жизни. Конечно, суррогатное материнство не должно быть покупкой ребенка», — сказала Буцкая в беседе с «Ридусом».

Ранее Останина заявила, что комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей высказался за полный запрет суррогатного материнства в России. По ее словам, оно «ущемляет с одной стороны права женщин, с другой стороны — права детей». В феврале Госдума намерена принять закон о запрете в РФ суррогатного материнства для иностранцев. Документ был внесен в июне 2021 года.

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В Госдуме в целом и даже в комитете по вопросам семьи, женщин и детей нет единого мнения о суррогатном материнстве. Глава комитета Нина Останина считает, что его необходимо запретить, а ее заместитель Татьяна Буцкая не столь категорична. «Очевидно, что есть ситуации, когда суррогатное материнство — это лечение. К суррогатному материнству не приходят просто так. Это очень долгий путь, когда не получается, или ЭКО, или какая-то трагедия в жизни. Конечно, суррогатное материнство не должно быть покупкой ребенка», — сказала Буцкая в беседе с «Ридусом». Ранее Останина заявила, что комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей высказался за полный запрет суррогатного материнства в России. По ее словам, оно «ущемляет с одной стороны права женщин, с другой стороны — права детей». В феврале Госдума намерена принять закон о запрете в РФ суррогатного материнства для иностранцев. Документ был внесен в июне 2021 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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