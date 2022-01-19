Депутаты Госдумы поспорили из-за запрета суррогатного материнства

19 января 2022 в 18:32 Размер текста - 17 +

Иногда суррогатное материнство — это лечение, считает депутат Буцкая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Госдуме в целом и даже в комитете по вопросам семьи, женщин и детей нет единого мнения о суррогатном материнстве. Глава комитета Нина Останина считает, что его необходимо запретить, а ее заместитель Татьяна Буцкая не столь категорична. «Очевидно, что есть ситуации, когда суррогатное материнство — это лечение. К суррогатному материнству не приходят просто так. Это очень долгий путь, когда не получается, или ЭКО, или какая-то трагедия в жизни. Конечно, суррогатное материнство не должно быть покупкой ребенка», — сказала Буцкая в беседе с «Ридусом». Ранее Останина заявила, что комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей высказался за полный запрет суррогатного материнства в России. По ее словам, оно «ущемляет с одной стороны права женщин, с другой стороны — права детей». В феврале Госдума намерена принять закон о запрете в РФ суррогатного материнства для иностранцев. Документ был внесен в июне 2021 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Госдуме в целом и даже в комитете по вопросам семьи, женщин и детей нет единого мнения о суррогатном материнстве. Глава комитета Нина Останина считает, что его необходимо запретить, а ее заместитель Татьяна Буцкая не столь категорична. «Очевидно, что есть ситуации, когда суррогатное материнство — это лечение. К суррогатному материнству не приходят просто так. Это очень долгий путь, когда не получается, или ЭКО, или какая-то трагедия в жизни. Конечно, суррогатное материнство не должно быть покупкой ребенка», — сказала Буцкая в беседе с «Ридусом». Ранее Останина заявила, что комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей высказался за полный запрет суррогатного материнства в России. По ее словам, оно «ущемляет с одной стороны права женщин, с другой стороны — права детей». В феврале Госдума намерена принять закон о запрете в РФ суррогатного материнства для иностранцев. Документ был внесен в июне 2021 года.