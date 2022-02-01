В США предложили ввести санкции против РФ до войны на Украине

01 февраля 2022 в 11:06 Размер текста - 17 +

Америка может ввести пакет санкций против Кремля даже без вторжения России на Украину. Об этом заявил сенатор-демократ Крис Мерфи. «Обе стороны (республиканцы и демократы — прим. URA.RU) выясняют, следует ли до вторжения вводить санкции, которые ударят по России, прежде чем президент Владимир Путин отдаст приказ о каком-либо фактическом вторжении в Украину», — заявил политик. Информацию передает Bloomberg. Мерфи подчеркнул, что он согласен с президентом США Джо Байденом в том, что санкции должны быть введены только после начала вторжения. Однако, в то же время, политик понимает желание республиканцев ввести рестрикции уже сейчас. «Путин уже пересек значительную черту, которая заслуживает некоторых последствий», — сказал он. Ранее сообщалось, что США подготовили пакет санкций против окружения Путина. Уточнялось, что меры будут приняты в случае «российского вторжения на Украину» и коснутся директоров российских государственных компаний и крупных чиновников. О введении «болезненных» санкций заявляла и Великобритания, ограничения будут применены к активам российских энергетических компаний. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что от Москвы зависит, пойдет ли Евросоюз и его союзники в сторону дипломатии или в сторону санкций из-за ситуации в Украине.