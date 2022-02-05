В псковской деревне украли трубы для телефонной вышки

05 февраля 2022 в 19:35 Размер текста - 17 +

Жители деревни Вейно жаловались властям на отсутствие связи и просили установить вышку Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В деревне Вейно Псковской области неизвестные украли металлические трубы весом 2,5 тонны, которые предназначались для установки вышки сотовой связи. Об этом рассказал глава региона Михаил Ведерников. Губернатор предположил, что злоумышленники решили сдать трубы на металлолом. «В конце прошлого года у деревни началась установка телефонной вышки. На место уже была доставлена 50-метровая мачта сложной конструкции, которая включает металлические пятиметровые трубы. Они были выгружены в деревне около магазина. Все 74 трубы — а это, на минуточку, три десятиметровых пролета общим весом порядка 2,5 тонны — были украдены», — рассказал Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. По словам губернатора, правоохранительные органы уже начали поиск злоумышленников. Он предположил, что неизвестные решили сдать украденные трубы на металлолом. Ведерников выразил надежду, что ворами окажутся не жители деревни Вейно, которые ранее жаловались на отсутствие связи. Подрядчики уже заказали новые трубы для вышки, сообщил губернатор. Однако кража все равно скажется на сроках ее установки. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В деревне Вейно Псковской области неизвестные украли металлические трубы весом 2,5 тонны, которые предназначались для установки вышки сотовой связи. Об этом рассказал глава региона Михаил Ведерников. Губернатор предположил, что злоумышленники решили сдать трубы на металлолом. «В конце прошлого года у деревни началась установка телефонной вышки. На место уже была доставлена 50-метровая мачта сложной конструкции, которая включает металлические пятиметровые трубы. Они были выгружены в деревне около магазина. Все 74 трубы — а это, на минуточку, три десятиметровых пролета общим весом порядка 2,5 тонны — были украдены», — рассказал Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. По словам губернатора, правоохранительные органы уже начали поиск злоумышленников. Он предположил, что неизвестные решили сдать украденные трубы на металлолом. Ведерников выразил надежду, что ворами окажутся не жители деревни Вейно, которые ранее жаловались на отсутствие связи. Подрядчики уже заказали новые трубы для вышки, сообщил губернатор. Однако кража все равно скажется на сроках ее установки.