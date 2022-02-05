05 февраля 2022

Посол РФ Антонов оценил возможность разрыва дипотношений с США

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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, руки чиновника, дипломат
Антонов заверил, что посольство России в США будет работать над отношениями двух стран Фото:

Российские дипломаты будут работать до последнего над нормализацией двусторонних отношений. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Я хочу сказать, это без пафоса, четко и ясно сказать. Мы будем работать здесь до последнего дипломата и делать все для того, чтобы отстоять национальные интересы, пытаясь при этом нормализовать российско-американские отношения», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Он убежден, что от плохого взаимодействия двух стран страдают все. По словам Антонова, полный разрыв дипломатических отношений зависит от компетенции президента РФ Владимира Путина.

Сенатор Джин Шахин рассказала о том, что в Вашингтоне близки к согласованию законопроекта о превентивных санкциях против России. По ее словам, США применят их, если ситуация с Украиной ухудшится. По предписанию США к 30 июня этого года Штаты должны покинуть 32 российских дипломата.

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Российские дипломаты будут работать до последнего над нормализацией двусторонних отношений. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Я хочу сказать, это без пафоса, четко и ясно сказать. Мы будем работать здесь до последнего дипломата и делать все для того, чтобы отстоять национальные интересы, пытаясь при этом нормализовать российско-американские отношения», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Он убежден, что от плохого взаимодействия двух стран страдают все. По словам Антонова, полный разрыв дипломатических отношений зависит от компетенции президента РФ Владимира Путина. Сенатор Джин Шахин рассказала о том, что в Вашингтоне близки к согласованию законопроекта о превентивных санкциях против России. По ее словам, США применят их, если ситуация с Украиной ухудшится. По предписанию США к 30 июня этого года Штаты должны покинуть 32 российских дипломата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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