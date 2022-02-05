Посол РФ Антонов оценил возможность разрыва дипотношений с США

06 февраля 2022 в 01:16 Размер текста - 17 +

Антонов заверил, что посольство России в США будет работать над отношениями двух стран Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Российские дипломаты будут работать до последнего над нормализацией двусторонних отношений. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Я хочу сказать, это без пафоса, четко и ясно сказать. Мы будем работать здесь до последнего дипломата и делать все для того, чтобы отстоять национальные интересы, пытаясь при этом нормализовать российско-американские отношения», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Он убежден, что от плохого взаимодействия двух стран страдают все. По словам Антонова, полный разрыв дипломатических отношений зависит от компетенции президента РФ Владимира Путина. Сенатор Джин Шахин рассказала о том, что в Вашингтоне близки к согласованию законопроекта о превентивных санкциях против России. По ее словам, США применят их, если ситуация с Украиной ухудшится. По предписанию США к 30 июня этого года Штаты должны покинуть 32 российских дипломата. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские дипломаты будут работать до последнего над нормализацией двусторонних отношений. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Я хочу сказать, это без пафоса, четко и ясно сказать. Мы будем работать здесь до последнего дипломата и делать все для того, чтобы отстоять национальные интересы, пытаясь при этом нормализовать российско-американские отношения», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Он убежден, что от плохого взаимодействия двух стран страдают все. По словам Антонова, полный разрыв дипломатических отношений зависит от компетенции президента РФ Владимира Путина. Сенатор Джин Шахин рассказала о том, что в Вашингтоне близки к согласованию законопроекта о превентивных санкциях против России. По ее словам, США применят их, если ситуация с Украиной ухудшится. По предписанию США к 30 июня этого года Штаты должны покинуть 32 российских дипломата.