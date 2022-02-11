Россия остается на 8 месте общекомандного зачета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

В столице Китая Пекине завершился седьмой день зимних Олимпийских игр. Тюменский лыжник Александр Большунов принес сборной олимпийского комитета России еще одну медаль, а РУСАДА собирается провести проверку по делу фигуристки Камилы Валиевой, которую обвиняют в употреблении допинга.

Медальный зачет

Сборная России занимает 8 место в общекомандном зачете на Олимпиаде в Пекине. Результаты на сегодняшний день следующие:

1. Германия — 11 медалей, 7 золотых, 4 серебряных

2. Норвегия — 14 медалей, 6 золотых, 3 серебряных, 5 бронзовых

3. Нидерланды — 10 медалей, 5 золотых, 4 серебряная, 1 бронзовая

4. Швеция — 9 медалей, 5 золотых, 2 серебряных, 2 бронзовых

5. Австрия — 14 медалей, 4 золотых, 6 серебряных, 4 бронзовых

6. США — 10 медалей, 4 золотых, 5 серебряных, 1 бронзовая

7. Китай — 7 медалей, 3 золотых, 3 серебряных, 1 бронзовая

8. Россия — 12 медалей, 2 золотых, 4 серебряных, 6 бронзовых

Соревнования за день

Биатлон

Биатлонистка из ХМАО Кристина Резцова заняла шестое место в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Пекине. Об этом стало известно в ходе прямых трансляций заездов. Резцова допустила по одному промаху на каждом из двух огневых рубежей. На финише проиграла 1 минуту и 5 секунд норвежке Марте Ройселанн.

Лыжи

Лыжник Александр Большунов, ранее выступавший за Тюменскую область, принес российской сборной на Олимпиаде в Пекине еще одну медаль. Он взял серебро на классическом спринте в 15 км. Победителем гонки стал финский спортсмен Ииво Нисканен. Он прошел дистанцию за 37 минут и 54,8 секунды. Большунов отстал от финна на 23,2 секунды. Бронзу взял спортсмен из сборной Норвегии Йоханнес Клэбо. Его отставание от победителя составило 37,5 секунды.

Скелетон

Завершились соревнования скелетонистов. Победу одержал немец Кристофер Гротер, вторым стал его соотечественник Аксель Юнг. Олимпийский чемпион Игр-2014, россиянин Александр Третьяков остановился в шаге от пьедестала, став 4-м. Чемпион мира среди молодежи Евгений Рукосуев — шестой. Еще один россиянин, Даниил Романов, занял итоговое 23-е место, не попав в финальную попытку, передает «Чемпионат».

Шорт-трек

Россиянки Екатерина Ефременкова и Анна Вострикова не сумели пробиться в полуфинал соревнований по шорт-треку на дистанции 1000 метров на Олимпиаде в Пекине. Во втором четвертьфинальном забеге Ефременкова стала третьей с результатом 1 минута 29,434 секунды, Вострикова (1.30,021) пришла четвертой.

Хоккей

Российские хоккеисты победили Данию со счетом 2:0 и обеспечили себе не только выход в четвертьфинал, но и первое место в группе. Это позволяет избежать дополнительной игры, встреча с Чехией фактически превратилась в тренировочную.

Керлинг

И мужская, и женская сборные уступили утром соперникам из Швейцарии. Но мужская команда сумела после этого разгромить Данию и сохранила шансы на продолжение борьбы.

Допинговый скандал

WADA намерено оспорить решение РУСАДА вернуть фигуристку Камиллу Валиеву на Олимпиаду. В свою очередь, РУСАДА проведет расследование в отношении персонала фигуристки, обвиненный в употреблении допинга.

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