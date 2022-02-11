РУСАДА проведет расследование из-за допинг-пробы Валиевой

11 февраля 2022 в 19:20 Размер текста - 17 +

РУСАДА проверит персонал лаборатории, проводившей анализ Валиевой Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине Российское антидопинговое агентство проведет расследование в отношении персонала фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщается на сайте ведомства. Агентство намерено выявить все обстоятельства возможного нарушения антидопинговых правил в интересах «защищенного лица». «В связи с тем, что спортсменка является несовершеннолетней, РАА „РУСАДА“ инициировало проведение расследования в отношении персонала спортсменки. Цель данного расследования — выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах „защищенного лица“», — сообщается на сайте РУСАДА. Как сообщают в агентстве, допинг-тестирование на Чемпионате России по фигурному катанию состоялось 25 декабря 2021 года. Однако результат анализа был получен только 7 февраля 2022 года. Как сообщили РУСАДА, причиной задержки стала очередная волна COVID-19, рост заболеваемости среди персонала лаборатории и правила карантина. Однако агентство намерено выяснить все детали произошедшего. Ранее о намерении подать апелляцию в CAS на решение РУСАДА отменить временное отстранение российской фигуристки Камилы Валиевой сообщил МОК. Агентство подтвердило, что тест на допинг Валиевой, который она сдала 25 декабря 2021 года, оказался положительным. В крови у фигуристки обнаружили триметадизидин — запрещенное для спортсменов лекарство, которое применяют для профилактики болезней сердца. Валиеву отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине 8 февраля, однако уже 9 февраля РУСАДА отменило это решение. Фигуристке разрешили участвовать в соревнованиях. Однако WADA намерено оспорить решение РУСАДА вернуть Валиеву на Олимпиаду. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российское антидопинговое агентство проведет расследование в отношении персонала фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщается на сайте ведомства. Агентство намерено выявить все обстоятельства возможного нарушения антидопинговых правил в интересах «защищенного лица». «В связи с тем, что спортсменка является несовершеннолетней, РАА „РУСАДА“ инициировало проведение расследования в отношении персонала спортсменки. Цель данного расследования — выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах „защищенного лица“», — сообщается на сайте РУСАДА. Как сообщают в агентстве, допинг-тестирование на Чемпионате России по фигурному катанию состоялось 25 декабря 2021 года. Однако результат анализа был получен только 7 февраля 2022 года. Как сообщили РУСАДА, причиной задержки стала очередная волна COVID-19, рост заболеваемости среди персонала лаборатории и правила карантина. Однако агентство намерено выяснить все детали произошедшего. Ранее о намерении подать апелляцию в CAS на решение РУСАДА отменить временное отстранение российской фигуристки Камилы Валиевой сообщил МОК. Агентство подтвердило, что тест на допинг Валиевой, который она сдала 25 декабря 2021 года, оказался положительным. В крови у фигуристки обнаружили триметадизидин — запрещенное для спортсменов лекарство, которое применяют для профилактики болезней сердца. Валиеву отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине 8 февраля, однако уже 9 февраля РУСАДА отменило это решение. Фигуристке разрешили участвовать в соревнованиях. Однако WADA намерено оспорить решение РУСАДА вернуть Валиеву на Олимпиаду.