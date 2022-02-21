Жители Донецка ждут ключевого решения Путина по Донбассу. «Нас бросила Украина»

21 февраля 2022 в 21:40 Размер текста - 17 +

В Донецке надеются на признание Россией Донбасса Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Жители Донецкой народной республики в разговоре с корреспондентом URA.RU высказали надежду на то, что власти России все-таки признают независимость республик Донбасса. По словам одной из местных жительниц, украинские власти в 2014 сами отказались от них, перестав выплачивать пособия и пенсии. «Мы сегодня все вместе смотрели заседание, очень ждем результата. С 2014 года никуда не уезжаем, страшно жить было. Вспоминаем, как пришла первая гуманитарная помощь, нас тогда Украина бросила, пенсии и пособия платить перестали. Еще говорят, что это жители Донбасса отказались от родины — это не так. Это они от нас отказались», — передает корреспондент URA.RU слова жительницы. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка не рассматривает возможность признания Крыма российским или независимости Донбасса ради предотвращения «большой войны». 19 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что полуостров Крым, а также территории Донбасса, которые сейчас занимают самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики, вернутся в состав Украины мирным путем. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Жители Донецкой народной республики в разговоре с корреспондентом URA.RU высказали надежду на то, что власти России все-таки признают независимость республик Донбасса. По словам одной из местных жительниц, украинские власти в 2014 сами отказались от них, перестав выплачивать пособия и пенсии. «Мы сегодня все вместе смотрели заседание, очень ждем результата. С 2014 года никуда не уезжаем, страшно жить было. Вспоминаем, как пришла первая гуманитарная помощь, нас тогда Украина бросила, пенсии и пособия платить перестали. Еще говорят, что это жители Донбасса отказались от родины — это не так. Это они от нас отказались», — передает корреспондент URA.RU слова жительницы. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка не рассматривает возможность признания Крыма российским или независимости Донбасса ради предотвращения «большой войны». 19 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что полуостров Крым, а также территории Донбасса, которые сейчас занимают самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики, вернутся в состав Украины мирным путем.