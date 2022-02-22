Депутат Госдумы: Запад относится к россиянам как к «неграм»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, оон
Россияне не являются людьми для западных политиков, считает Александр Бородай Фото:

Страны Запада относятся к россиянам как к «белым неграм». Такое заявление сделал депутат Государственной думы РФ Александр Бородай.

«Мы для Запада — не люди. Мы для них были чем-то, чем для них были негры в XVII—XVIII веках, когда активно их продавали, когда ими владели в качестве рабов. Вот мы для них такие же негры того времени, только белые. Наступит ли время, когда они будут целовать нам ботинки и извиняться за все, что они нам сделали? Не знаю. Вряд ли. В ближайшей перспективе не просматривается», — сказал Бородай в беседе с «Газета.ру».

Депутат отметил, что Запад вводит против России санкции не из-за ситуации на Украине, а из-за того, что Россия демонстрирует собственную волю. «Санкции для России — это естественное состояние независимого российского государства», — заключил Бородай.

Великобритания ранее ввела против России новые санкции, под которые попали пять отечественных банков и несколько бизнесменов. В Германии заявили о готовности поддержать новые санкции. Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что новые санкции ударят по ближайшему окружению президента России Владимира Путина.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Страны Запада относятся к россиянам как к «белым неграм». Такое заявление сделал депутат Государственной думы РФ Александр Бородай. «Мы для Запада — не люди. Мы для них были чем-то, чем для них были негры в XVII—XVIII веках, когда активно их продавали, когда ими владели в качестве рабов. Вот мы для них такие же негры того времени, только белые. Наступит ли время, когда они будут целовать нам ботинки и извиняться за все, что они нам сделали? Не знаю. Вряд ли. В ближайшей перспективе не просматривается», — сказал Бородай в беседе с «Газета.ру». Депутат отметил, что Запад вводит против России санкции не из-за ситуации на Украине, а из-за того, что Россия демонстрирует собственную волю. «Санкции для России — это естественное состояние независимого российского государства», — заключил Бородай. Великобритания ранее ввела против России новые санкции, под которые попали пять отечественных банков и несколько бизнесменов. В Германии заявили о готовности поддержать новые санкции. Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что новые санкции ударят по ближайшему окружению президента России Владимира Путина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...