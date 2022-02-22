Депутат Госдумы: Запад относится к россиянам как к «неграм»

22 февраля 2022 в 20:19 Размер текста - 17 +

Россияне не являются людьми для западных политиков, считает Александр Бородай Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Страны Запада относятся к россиянам как к «белым неграм». Такое заявление сделал депутат Государственной думы РФ Александр Бородай. «Мы для Запада — не люди. Мы для них были чем-то, чем для них были негры в XVII—XVIII веках, когда активно их продавали, когда ими владели в качестве рабов. Вот мы для них такие же негры того времени, только белые. Наступит ли время, когда они будут целовать нам ботинки и извиняться за все, что они нам сделали? Не знаю. Вряд ли. В ближайшей перспективе не просматривается», — сказал Бородай в беседе с «Газета.ру». Депутат отметил, что Запад вводит против России санкции не из-за ситуации на Украине, а из-за того, что Россия демонстрирует собственную волю. «Санкции для России — это естественное состояние независимого российского государства», — заключил Бородай. Великобритания ранее ввела против России новые санкции, под которые попали пять отечественных банков и несколько бизнесменов. В Германии заявили о готовности поддержать новые санкции. Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что новые санкции ударят по ближайшему окружению президента России Владимира Путина. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Страны Запада относятся к россиянам как к «белым неграм». Такое заявление сделал депутат Государственной думы РФ Александр Бородай. «Мы для Запада — не люди. Мы для них были чем-то, чем для них были негры в XVII—XVIII веках, когда активно их продавали, когда ими владели в качестве рабов. Вот мы для них такие же негры того времени, только белые. Наступит ли время, когда они будут целовать нам ботинки и извиняться за все, что они нам сделали? Не знаю. Вряд ли. В ближайшей перспективе не просматривается», — сказал Бородай в беседе с «Газета.ру». Депутат отметил, что Запад вводит против России санкции не из-за ситуации на Украине, а из-за того, что Россия демонстрирует собственную волю. «Санкции для России — это естественное состояние независимого российского государства», — заключил Бородай. Великобритания ранее ввела против России новые санкции, под которые попали пять отечественных банков и несколько бизнесменов. В Германии заявили о готовности поддержать новые санкции. Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что новые санкции ударят по ближайшему окружению президента России Владимира Путина.