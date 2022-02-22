Украина отказалась выполнять ультиматум Путина

23 февраля 2022 в 08:01 Размер текста - 17 +

На Украине назвали невозможными предложения Владимира Путина Фото: Василий Заболотных © URA.RU новость из сюжета Крым вернулся в состав России Невозможно выполнить требования президента РФ по признаю Крыма российским. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль «Для независимой, суверенной Украины и для меня как премьер-министра нашего государства это невозможно», — сказал Шмыгаль в эфире телеканала ICTV. Заявление передает РИА «Новости». Ранее Путин сказал, что нужно признать принадлежность Крыма России. Так глава государства ответил на вопрос, что нужно сделать для нормализации взаимоотношений РФ и Украины. По его словам, ситуацию вокруг Украины можно урегулировать только, если она не будет вступать в НАТО. Вступление Украины в альянс увеличит угрозы для России, высказался президент. Референдум за присоединение Крыма к России не был принудительным для граждан полуострова, цитирует RT Путина. Крым вошел в состав России после референдума в 2014 году. На Украине не согласны с таким решением и заявляли, что считают территорию оккупированной. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Крым и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики вернутся в состав страны мирным путем. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Невозможно выполнить требования президента РФ по признаю Крыма российским. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль «Для независимой, суверенной Украины и для меня как премьер-министра нашего государства это невозможно», — сказал Шмыгаль в эфире телеканала ICTV. Заявление передает РИА «Новости». Ранее Путин сказал, что нужно признать принадлежность Крыма России. Так глава государства ответил на вопрос, что нужно сделать для нормализации взаимоотношений РФ и Украины. По его словам, ситуацию вокруг Украины можно урегулировать только, если она не будет вступать в НАТО. Вступление Украины в альянс увеличит угрозы для России, высказался президент. Референдум за присоединение Крыма к России не был принудительным для граждан полуострова, цитирует RT Путина. Крым вошел в состав России после референдума в 2014 году. На Украине не согласны с таким решением и заявляли, что считают территорию оккупированной. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Крым и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики вернутся в состав страны мирным путем.