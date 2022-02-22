22 февраля 2022

Украина отказалась выполнять ультиматум Путина

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Фото. Пермь., флаг украины
На Украине назвали невозможными предложения Владимира Путина Фото:
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Крым вернулся в состав России

Невозможно выполнить требования президента РФ по признаю Крыма российским. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

«Для независимой, суверенной Украины и для меня как премьер-министра нашего государства это невозможно», — сказал Шмыгаль в эфире телеканала ICTV. Заявление передает РИА «Новости».

Ранее Путин сказал, что нужно признать принадлежность Крыма России. Так глава государства ответил на вопрос, что нужно сделать для нормализации взаимоотношений РФ и Украины. По его словам, ситуацию вокруг Украины можно урегулировать только, если она не будет вступать в НАТО. Вступление Украины в альянс увеличит угрозы для России, высказался президент. Референдум за присоединение Крыма к России не был принудительным для граждан полуострова, цитирует RT Путина.

Крым вошел в состав России после референдума в 2014 году. На Украине не согласны с таким решением и заявляли, что считают территорию оккупированной. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Крым и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики вернутся в состав страны мирным путем.

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Невозможно выполнить требования президента РФ по признаю Крыма российским. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль «Для независимой, суверенной Украины и для меня как премьер-министра нашего государства это невозможно», — сказал Шмыгаль в эфире телеканала ICTV. Заявление передает РИА «Новости». Ранее Путин сказал, что нужно признать принадлежность Крыма России. Так глава государства ответил на вопрос, что нужно сделать для нормализации взаимоотношений РФ и Украины. По его словам, ситуацию вокруг Украины можно урегулировать только, если она не будет вступать в НАТО. Вступление Украины в альянс увеличит угрозы для России, высказался президент. Референдум за присоединение Крыма к России не был принудительным для граждан полуострова, цитирует RT Путина. Крым вошел в состав России после референдума в 2014 году. На Украине не согласны с таким решением и заявляли, что считают территорию оккупированной. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Крым и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики вернутся в состав страны мирным путем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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