Володин обвинил НАТО и Евросоюз в войне на Украине

24 февраля 2022 в 15:11 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин попросил мирное население не участвовать в мобилизации, объявленной Киевом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине НАТО и Евросоюз создали ситуацию, при которой мир неминуемо столкнулся бы с большой войной. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он попросил граждан Украины не ввязываться в боевые действия и не участвовать ни в каких мобилизациях, поскольку приказы киевским властям отдают Вашингтон и Брюссель. «Именно Вашингтон создал ситуацию, не разрешив которую, мир неминуемо столкнулся бы с большой войной. Этого допустить нельзя. Учитывая, что Вашингтон и Брюссель отвергли предложения России по вопросам глобальной безопасности, а Киев все восемь лет отказывается от выполнения Минских соглашений, демилитаризация Украины — единственный оставшийся путь», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Политик отметил, что депутаты Госдумы поддерживают решение президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной операции на Украине. Володин заявил, что Киев получает приказы от НАТО и Евросоюза, и призвал граждан республики не участвовать в мобилизациях, предложенных властями. Он подчеркнул, что мирному населению спецоперация ничем не грозит. «Попросите своих близких, кто служит в Вооруженных силах Украины, сложить оружие. Им не нужно участвовать в защите интересов НАТО и США», — написал Володин. Путин объявил военную спецоперацию на территории Украины утром 24 февраля. Он предупредил НАТО и Евросоюз, что их ждут последствия, если они помешают планам России. Путин подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. США заявили, что направят авиацию и военных для усиления восточного фланга НАТО. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал, что в ближайшее время ожидается переброска около 800 военных из Италии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

НАТО и Евросоюз создали ситуацию, при которой мир неминуемо столкнулся бы с большой войной. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он попросил граждан Украины не ввязываться в боевые действия и не участвовать ни в каких мобилизациях, поскольку приказы киевским властям отдают Вашингтон и Брюссель. «Именно Вашингтон создал ситуацию, не разрешив которую, мир неминуемо столкнулся бы с большой войной. Этого допустить нельзя. Учитывая, что Вашингтон и Брюссель отвергли предложения России по вопросам глобальной безопасности, а Киев все восемь лет отказывается от выполнения Минских соглашений, демилитаризация Украины — единственный оставшийся путь», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Политик отметил, что депутаты Госдумы поддерживают решение президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной операции на Украине. Володин заявил, что Киев получает приказы от НАТО и Евросоюза, и призвал граждан республики не участвовать в мобилизациях, предложенных властями. Он подчеркнул, что мирному населению спецоперация ничем не грозит. «Попросите своих близких, кто служит в Вооруженных силах Украины, сложить оружие. Им не нужно участвовать в защите интересов НАТО и США», — написал Володин. Путин объявил военную спецоперацию на территории Украины утром 24 февраля. Он предупредил НАТО и Евросоюз, что их ждут последствия, если они помешают планам России. Путин подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. США заявили, что направят авиацию и военных для усиления восточного фланга НАТО. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал, что в ближайшее время ожидается переброска около 800 военных из Италии.