Володин обвинил НАТО и Евросоюз в войне на Украине

НАТО и Евросоюз создали ситуацию, при которой мир неминуемо столкнулся бы с большой войной. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он попросил граждан Украины не ввязываться в боевые действия и не участвовать ни в каких мобилизациях, поскольку приказы киевским властям отдают Вашингтон и Брюссель.
«Именно Вашингтон создал ситуацию, не разрешив которую, мир неминуемо столкнулся бы с большой войной. Этого допустить нельзя. Учитывая, что Вашингтон и Брюссель отвергли предложения России по вопросам глобальной безопасности, а Киев все восемь лет отказывается от выполнения Минских соглашений, демилитаризация Украины — единственный оставшийся путь», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале.
Политик отметил, что депутаты Госдумы поддерживают решение президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной операции на Украине. Володин заявил, что Киев получает приказы от НАТО и Евросоюза, и призвал граждан республики не участвовать в мобилизациях, предложенных властями. Он подчеркнул, что мирному населению спецоперация ничем не грозит. «Попросите своих близких, кто служит в Вооруженных силах Украины, сложить оружие. Им не нужно участвовать в защите интересов НАТО и США», — написал Володин.
Путин объявил военную спецоперацию на территории Украины утром 24 февраля. Он предупредил НАТО и Евросоюз, что их ждут последствия, если они помешают планам России. Путин подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. США заявили, что направят авиацию и военных для усиления восточного фланга НАТО. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал, что в ближайшее время ожидается переброска около 800 военных из Италии.
НАТО и Евросоюз создали ситуацию, при которой мир неминуемо столкнулся бы с большой войной. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он попросил граждан Украины не ввязываться в боевые действия и не участвовать ни в каких мобилизациях, поскольку приказы киевским властям отдают Вашингтон и Брюссель. «Именно Вашингтон создал ситуацию, не разрешив которую, мир неминуемо столкнулся бы с большой войной. Этого допустить нельзя. Учитывая, что Вашингтон и Брюссель отвергли предложения России по вопросам глобальной безопасности, а Киев все восемь лет отказывается от выполнения Минских соглашений, демилитаризация Украины — единственный оставшийся путь», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Политик отметил, что депутаты Госдумы поддерживают решение президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной операции на Украине. Володин заявил, что Киев получает приказы от НАТО и Евросоюза, и призвал граждан республики не участвовать в мобилизациях, предложенных властями. Он подчеркнул, что мирному населению спецоперация ничем не грозит. «Попросите своих близких, кто служит в Вооруженных силах Украины, сложить оружие. Им не нужно участвовать в защите интересов НАТО и США», — написал Володин. Путин объявил военную спецоперацию на территории Украины утром 24 февраля. Он предупредил НАТО и Евросоюз, что их ждут последствия, если они помешают планам России. Путин подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. США заявили, что направят авиацию и военных для усиления восточного фланга НАТО. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал, что в ближайшее время ожидается переброска около 800 военных из Италии.