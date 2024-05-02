В Москве арестовали мужчину, изрезавшего бывшую жену в ТЦ. Видео

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Заключен под стражу мужчина, обвиняемый в покушении на убийство своей бывшей супруги Фото:

Мужчину, обвиняемого в покушении на убийство своей бывшей супруги, заключили под стражу. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

«36-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Прокуратура Москвы». Там добавили, что избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В публикации говорится, что 29 апреля мужчина с бывшей супругой и дочерью пришел в торговый центр. Он приревновал жену и между ними произошел конфликт. В то время как женщина находилась в примерочной, мужчина ворвался к ней и начал наносить удары ножом, после чего скрылся.

Пострадавшая была госпитализирована. Она выжила благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

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Мужчину, обвиняемого в покушении на убийство своей бывшей супруги, заключили под стражу. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы. «36-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Прокуратура Москвы». Там добавили, что избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В публикации говорится, что 29 апреля мужчина с бывшей супругой и дочерью пришел в торговый центр. Он приревновал жену и между ними произошел конфликт. В то время как женщина находилась в примерочной, мужчина ворвался к ней и начал наносить удары ножом, после чего скрылся. Пострадавшая была госпитализирована. Она выжила благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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