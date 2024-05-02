В Москве арестовали мужчину, изрезавшего бывшую жену в ТЦ. Видео

02 мая 2024 в 18:11 Размер текста - 17 +

Заключен под стражу мужчина, обвиняемый в покушении на убийство своей бывшей супруги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мужчину, обвиняемого в покушении на убийство своей бывшей супруги, заключили под стражу. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы. «36-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Прокуратура Москвы». Там добавили, что избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В публикации говорится, что 29 апреля мужчина с бывшей супругой и дочерью пришел в торговый центр. Он приревновал жену и между ними произошел конфликт. В то время как женщина находилась в примерочной, мужчина ворвался к ней и начал наносить удары ножом, после чего скрылся. Пострадавшая была госпитализирована. Она выжила благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мужчину, обвиняемого в покушении на убийство своей бывшей супруги, заключили под стражу. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы. «36-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Прокуратура Москвы». Там добавили, что избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В публикации говорится, что 29 апреля мужчина с бывшей супругой и дочерью пришел в торговый центр. Он приревновал жену и между ними произошел конфликт. В то время как женщина находилась в примерочной, мужчина ворвался к ней и начал наносить удары ножом, после чего скрылся. Пострадавшая была госпитализирована. Она выжила благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.