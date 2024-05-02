Макрон объяснил, почему Европа боится Россию

Макрон: в Европе считают Россию своей главной угрозой

02 мая 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

Россия поменяла свою стратегию в феврале 2022 года, заявил Эммануэль Макрон Фото: Личная страница Эммануэля Макрона в Instagram В феврале 2022 года Россия изменила свою стратегию, отказавшись от участия в международных форумах, что было решением, вызванным изменением внешнеполитической обстановки. По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, в политических высказываниях Москвы все чаще возникает тема ядерного оружия, что, по его мнению, делает Россию главной угрозой для безопасности европейцев в новой реальности. «В феврале 2022 года Россия сделала выбор совершенно иного масштаба: полностью изменила логику, иными словами, отказалась от участия в международных форумах. С 2022 года Россия все чаще касалась темы ядерной угрозы. РФ стала угрозой безопасности европейцев», — передает слова Макрона The Economist. Он добавил, что Россия сейчас превратилась в сверхвооруженную державу. Европа, по словам Макрона, вынуждена адаптироваться к этим изменениям. Западные политики должны принимать меры для защиты своей безопасности, заключил французский президент. В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент России Владимир Путин заявил о готовности России использовать ядерное оружие в случае угрозы существованию государства. Он подчеркнул, что этот принцип является важным для РФ. Тем не менее, российский лидер неоднократно подчеркивал, что Москва не станет применять ядерное оружие первой, поскольку рассматривает его исключительно как средство обороны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В феврале 2022 года Россия изменила свою стратегию, отказавшись от участия в международных форумах, что было решением, вызванным изменением внешнеполитической обстановки. По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, в политических высказываниях Москвы все чаще возникает тема ядерного оружия, что, по его мнению, делает Россию главной угрозой для безопасности европейцев в новой реальности. «В феврале 2022 года Россия сделала выбор совершенно иного масштаба: полностью изменила логику, иными словами, отказалась от участия в международных форумах. С 2022 года Россия все чаще касалась темы ядерной угрозы. РФ стала угрозой безопасности европейцев», — передает слова Макрона The Economist. Он добавил, что Россия сейчас превратилась в сверхвооруженную державу. Европа, по словам Макрона, вынуждена адаптироваться к этим изменениям. Западные политики должны принимать меры для защиты своей безопасности, заключил французский президент. В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент России Владимир Путин заявил о готовности России использовать ядерное оружие в случае угрозы существованию государства. Он подчеркнул, что этот принцип является важным для РФ. Тем не менее, российский лидер неоднократно подчеркивал, что Москва не станет применять ядерное оружие первой, поскольку рассматривает его исключительно как средство обороны.