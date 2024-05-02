Президент России Владимир Путин наградил троих подростков, которые помогали спасать людей во время теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года. Глава государства подписал указ, согласно которому они награждаются медалью «За спасение погибавших».
«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить…», — говорится в документе. Указ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.
Так, награжден был Донсков Артем и Халилов Ислам — учащиеся средней образовательной школы №19 Красногорска. В том числе, речь о студенте колледжа РАНХиГС Никите Иванове.
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Президент России Владимир Путин наградил троих подростков, которые помогали спасать людей во время теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года. Глава государства подписал указ, согласно которому они награждаются медалью «За спасение погибавших». «За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить…», — говорится в документе. Указ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. Так, награжден был Донсков Артем и Халилов Ислам — учащиеся средней образовательной школы №19 Красногорска. В том числе, речь о студенте колледжа РАНХиГС Никите Иванове.