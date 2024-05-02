Путин наградил подростков, спасавших людей во время теракта в «Крокусе». Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл
Путин наградил троих подростков медалью «За спасение погибавших» Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Президент России Владимир Путин наградил троих подростков, которые помогали спасать людей во время теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года. Глава государства подписал указ, согласно которому они награждаются медалью «За спасение погибавших».

«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить…», — говорится в документе. Указ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

Так, награжден был Донсков Артем и Халилов Ислам — учащиеся средней образовательной школы №19 Красногорска. В том числе, речь о студенте колледжа РАНХиГС Никите Иванове.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин наградил троих подростков, которые помогали спасать людей во время теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года. Глава государства подписал указ, согласно которому они награждаются медалью «За спасение погибавших». «За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить…», — говорится в документе. Указ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. Так, награжден был Донсков Артем и Халилов Ислам — учащиеся средней образовательной школы №19 Красногорска. В том числе, речь о студенте колледжа РАНХиГС Никите Иванове.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...