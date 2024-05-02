Путин наградил подростков, спасавших людей во время теракта в «Крокусе». Скрин

02 мая 2024 в 20:34 Размер текста - 17 +

Путин наградил троих подростков медалью «За спасение погибавших» Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Президент России Владимир Путин наградил троих подростков, которые помогали спасать людей во время теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года. Глава государства подписал указ, согласно которому они награждаются медалью «За спасение погибавших». «За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить…», — говорится в документе. Указ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. Так, награжден был Донсков Артем и Халилов Ислам — учащиеся средней образовательной школы №19 Красногорска. В том числе, речь о студенте колледжа РАНХиГС Никите Иванове. Скрин: сайт опубликования правовых актов (publication.pravo.gov.ru) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин наградил троих подростков, которые помогали спасать людей во время теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года. Глава государства подписал указ, согласно которому они награждаются медалью «За спасение погибавших». «За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить…», — говорится в документе. Указ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. Так, награжден был Донсков Артем и Халилов Ислам — учащиеся средней образовательной школы №19 Красногорска. В том числе, речь о студенте колледжа РАНХиГС Никите Иванове.