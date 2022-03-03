Страховщики: за границей перестают принимать полисы россиян

Ряд иностранных клиник отказались принимать российские медстраховки Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

За границей постепенно перестают принимать медицинские страховки российских туристов. Об этом сообщили во Всероссийском союзе страховщиков.

«Медицинские страховки российских туристов отказались принимать как минимум три клиники на тайском острове Пхукет», — сообщили «Известиям» во Всероссийском союзе страховщиков. «Ряд клиник Таиланда перестали принимать в качестве гарантии оплаты медицинской помощи страховки России и Украины», — пожаловался вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов.

По информации эксперта, медстраховки не принимают в трех частных клиниках на острове Пхукет: Bangkok Hospital Phuket, Bangkok Hospital Siriroj, Dibuk Hospital. По его мнению, есть вероятность, что список таких госпиталей в ближайшее время расширится. Он предположил, что это не связано с опасением зарубежных клиник насчет не благонадежности российских компаний; скорее всего такая ситуация возникла из-за неопределенности с трансграничными денежными переводами в текущих условиях. Дмитрий Кузнецов добавил, что если случится серьезное ЧП, человек будет нуждаться в медицинской помощи, ему отказывать не станут: «Безусловно, пострадавшего принимают, а уже после решают денежные вопросы».

Гендиректор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко советует брать с собой в поездку достаточно средств. Он напомнил, что согласно указу президента России Владимира Путина, взять с собой сейчас можно не более 10 тыс. долларов наличными или эквивалентную сумму в евро. Осауленко отметил, что в этом плане наиболее свободными себя могут чувствовать туристы, у которых имеются с собой карты зарубежных банков.

Ранее российский президент Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. https://ura.news/news/1052534626 По этой причине многие страны стали водить санкции против России. На сегодняшний день по сообщению Ростуризма, доступными для туристических поездок являются Турция, Египет, https://ura.news/news/1052535909 Тунис, ОАЭ, Китай, Индия, Вьетнам и ряд других государств.

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