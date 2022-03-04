ООН займется расследованием нарушений прав человека на Украине

ООН будет расследовать нарушение прав человека на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ООН создадут независимую комиссию по расследованию нарушений прав человека на Украине. Такое решение принял Совет по правам человека ООН.

«СПЧ ООН принял резолюцию, которая предусматривает создание независимой комиссии по расследованию нарушений прав человека на Украине», — сообщает РИА «Новости». Решение принято в ходе экстренного совещания СПЧ ООН из-за возгорания вблизи Запорожской АЭС.

В ночь на 4 марта рядом с Запорожской АЭС начался пожар. Представитель пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз сообщил, что угрозы распространения радиации нет, а персонал делает все возможное для обеспечения безопасности. Официальный представитель Министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что спровоцировать огонь по Запорожской АЭС пытались украинские националисты. Сейчас АЭС находится под контролем российских военных.