Вильфанд спрогнозировал аномальное похолодание к 8 марта

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Виды Екатеринбурга, снег, зима, непогода, метель, холод
Похолодание прогнозируется по всей стране Фото:

В большей части регионов России ожидается резкое похолодание к 7—8 марта. Об это ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Похолодание затронет очень большую территорию. В выходные отрицательные аномалии температуры будут на севере европейской части России, на Верхней Волге и на севере Урала», — рассказал он.

Также он утверждает, что с 7 марта похолодание придет в Центральный и Поволжский федеральные округа, Западную Сибирь и Красноярский край. Температура, соответствующая климатической норме, будет только на юге России во вторник и среду.

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В большей части регионов России ожидается резкое похолодание к 7—8 марта. Об это ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Похолодание затронет очень большую территорию. В выходные отрицательные аномалии температуры будут на севере европейской части России, на Верхней Волге и на севере Урала», — рассказал он. Также он утверждает, что с 7 марта похолодание придет в Центральный и Поволжский федеральные округа, Западную Сибирь и Красноярский край. Температура, соответствующая климатической норме, будет только на юге России во вторник и среду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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