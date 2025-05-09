Чернышенко рассказал о педагогах-героях ВОВ и запуске проекта к 80-летию Победы

Чернышенко: советские учителя в годы войны оставались верными своей миссии
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В 80-летие Победы и Год защитника Отечества важно сохранять память о героях, заявил Чернышенко
В 80-летие Победы и Год защитника Отечества важно сохранять память о героях, заявил Чернышенко Фото:
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Советские учителя в годы войны, несмотря на все испытания и трудности, продолжали оставаться верными своей благородной миссии. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"Советские учителя в годы войны, несмотря на все трудности, оставались верными своей высокой миссии", — заявил Чернышенко. Его слова опубликованы в telegram-канале правительства. Он отметил, что в 80-летие Победы и в Год защитника Отечества необходимо бережно относиться к памяти о героях.

Современные учителя, по словам Чернышенко продолжают передавать знания и укреплять ценности у молодежи. В День Победы стартует новый проект «Подвиг учителя», который расскажет о героях-педагогах того времени. Чернышенко также упомянул достижения ученых и спортсменов, подтверждающие триумф советского народа. В ответ на вызовы войны была создана уникальная мотострелковая бригада из более 800 спортсменов, и к 80-летию Победы выпущен четырехтомник «Память», отражающий вклад спортсменов в победу.

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Советские учителя в годы войны, несмотря на все испытания и трудности, продолжали оставаться верными своей благородной миссии. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. "Советские учителя в годы войны, несмотря на все трудности, оставались верными своей высокой миссии", — заявил Чернышенко. Его слова опубликованы в telegram-канале правительства. Он отметил, что в 80-летие Победы и в Год защитника Отечества необходимо бережно относиться к памяти о героях. Современные учителя, по словам Чернышенко продолжают передавать знания и укреплять ценности у молодежи. В День Победы стартует новый проект «Подвиг учителя», который расскажет о героях-педагогах того времени. Чернышенко также упомянул достижения ученых и спортсменов, подтверждающие триумф советского народа. В ответ на вызовы войны была создана уникальная мотострелковая бригада из более 800 спортсменов, и к 80-летию Победы выпущен четырехтомник «Память», отражающий вклад спортсменов в победу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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