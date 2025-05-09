Чернышенко рассказал о педагогах-героях ВОВ и запуске проекта к 80-летию Победы

Советские учителя в годы войны, несмотря на все испытания и трудности, продолжали оставаться верными своей благородной миссии. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"Советские учителя в годы войны, несмотря на все трудности, оставались верными своей высокой миссии", — заявил Чернышенко. Его слова опубликованы в telegram-канале правительства. Он отметил, что в 80-летие Победы и в Год защитника Отечества необходимо бережно относиться к памяти о героях.
Современные учителя, по словам Чернышенко продолжают передавать знания и укреплять ценности у молодежи. В День Победы стартует новый проект «Подвиг учителя», который расскажет о героях-педагогах того времени. Чернышенко также упомянул достижения ученых и спортсменов, подтверждающие триумф советского народа. В ответ на вызовы войны была создана уникальная мотострелковая бригада из более 800 спортсменов, и к 80-летию Победы выпущен четырехтомник «Память», отражающий вклад спортсменов в победу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.