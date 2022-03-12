СМИ: несколько ракет упали у консульства США в Ираке

13 марта 2022 в 04:41 Размер текста - 17 +

Произошло не менее трех взрывов. Фото из архива Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В городе Эрбиль в Ираке несколько ракета упали вблизи здания генерального консульства США. Об этом сообщил иракский новостной портал «Шафак ньюз». «Ракеты упали в районе консульства США и телестанции «Курдистан 24» в месте Салах-эд-Дин в Эрбиле. В результате взрыва был нанесен материальный ущерб зданию телеканала «Курдистан 24», — информирует новостной портал со ссылкой на источник в службе безопасности Ирака. В Эрбиле произошло не менее трех взрывов, звучат сигналы тревоги, в регионе приостановили авиасообщение, передает Национальное иракское информационное агентство. О жертвах или разрушениях сведений не поступало. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В городе Эрбиль в Ираке несколько ракета упали вблизи здания генерального консульства США. Об этом сообщил иракский новостной портал «Шафак ньюз». «Ракеты упали в районе консульства США и телестанции «Курдистан 24» в месте Салах-эд-Дин в Эрбиле. В результате взрыва был нанесен материальный ущерб зданию телеканала «Курдистан 24», — информирует новостной портал со ссылкой на источник в службе безопасности Ирака. В Эрбиле произошло не менее трех взрывов, звучат сигналы тревоги, в регионе приостановили авиасообщение, передает Национальное иракское информационное агентство. О жертвах или разрушениях сведений не поступало.