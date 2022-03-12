12 марта 2022

СМИ: несколько ракет упали у консульства США в Ираке

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Пожар в промзоне на Троицком тракте. Челябинск, мчс, дым, пожар, чп, огонь, пожарные, чс
Произошло не менее трех взрывов. Фото из архива Фото:

В городе Эрбиль в Ираке несколько ракета упали вблизи здания генерального консульства США. Об этом сообщил иракский новостной портал «Шафак ньюз».

«Ракеты упали в районе консульства США и телестанции «Курдистан 24» в месте Салах-эд-Дин в Эрбиле. В результате взрыва был нанесен материальный ущерб зданию телеканала «Курдистан 24», — информирует новостной портал со ссылкой на источник в службе безопасности Ирака.

В Эрбиле произошло не менее трех взрывов, звучат сигналы тревоги, в регионе приостановили авиасообщение, передает Национальное иракское информационное агентство. О жертвах или разрушениях сведений не поступало.

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В городе Эрбиль в Ираке несколько ракета упали вблизи здания генерального консульства США. Об этом сообщил иракский новостной портал «Шафак ньюз». «Ракеты упали в районе консульства США и телестанции «Курдистан 24» в месте Салах-эд-Дин в Эрбиле. В результате взрыва был нанесен материальный ущерб зданию телеканала «Курдистан 24», — информирует новостной портал со ссылкой на источник в службе безопасности Ирака. В Эрбиле произошло не менее трех взрывов, звучат сигналы тревоги, в регионе приостановили авиасообщение, передает Национальное иракское информационное агентство. О жертвах или разрушениях сведений не поступало.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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