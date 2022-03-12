СМИ: несколько ракет упали у консульства США в Ираке

В городе Эрбиль в Ираке несколько ракета упали вблизи здания генерального консульства США. Об этом сообщил иракский новостной портал «Шафак ньюз».
«Ракеты упали в районе консульства США и телестанции «Курдистан 24» в месте Салах-эд-Дин в Эрбиле. В результате взрыва был нанесен материальный ущерб зданию телеканала «Курдистан 24», — информирует новостной портал со ссылкой на источник в службе безопасности Ирака.
В Эрбиле произошло не менее трех взрывов, звучат сигналы тревоги, в регионе приостановили авиасообщение, передает Национальное иракское информационное агентство. О жертвах или разрушениях сведений не поступало.
В городе Эрбиль в Ираке несколько ракета упали вблизи здания генерального консульства США. Об этом сообщил иракский новостной портал «Шафак ньюз». «Ракеты упали в районе консульства США и телестанции «Курдистан 24» в месте Салах-эд-Дин в Эрбиле. В результате взрыва был нанесен материальный ущерб зданию телеканала «Курдистан 24», — информирует новостной портал со ссылкой на источник в службе безопасности Ирака. В Эрбиле произошло не менее трех взрывов, звучат сигналы тревоги, в регионе приостановили авиасообщение, передает Национальное иракское информационное агентство. О жертвах или разрушениях сведений не поступало.