Путин простимулировал молодых ученых для создания прорывного вооружения

Президент России Владимир Путин увеличил число стипендий для молодых ученых и конструкторов, занятых прорывными разработками в сфере вооружений. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном сайте правовой информации.
Согласно документу, ежегодно будет выдаваться 650 стипендий (ранее — 500) молодым ученым и 1950 стипендий (ранее — 1500) студентам и аспирантам, ведущим научные и инженерные изыскания по оборонной тематике. Увеличение количества стипендий связано с необходимостью стимулировать инновационную деятельность молодых специалистов в оборонно-промышленном комплексе.
Ранее Путин также наградил ученых, создающих атомное оружие в России. Они были награждены орденом «За доблестный труд».
