Каллас заявила, что у ЕС нет средств для финансирования Украины

У стран Евросоюза нет достаточных средств для финансирования Украины в 2026 году. Многие из участников блока считают, что ситуацию могли бы спасти замороженные российские активы, и стремятся добиться их изъятия, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
«Мы испытываем колоссальный недостаток средств для финансирования Украины. Однако Бельгия и ряд других стран ЕС не хотят обсуждать немедленную конфискацию [российских] активов», — сказала она на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС. Слова Каллас передает ТАСС,
По словам Каллас, единогласного решения по поводу изъятия российских активов в Евросоюзе нет. В частности, Бельгия, где заморожена основная часть активов РФ — 210 млрд евро, не предпринимает никаких действий по ним, так как боится ответного шага Москвы и исков с ее стороны. Не помогают и уверения Каллас, что многие страны ЕС «разделят риски» с Бельгией.
Ранее The Telegraph сообщила также о проблемах с поиском необходимого числа военнослужащих для отправки на Украину в качестве миротворцев от ЕС. Для стран блока 30 тысяч человек оказались неподъемной цифрой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.