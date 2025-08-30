Каллас заявила, что у ЕС нет средств для финансирования Украины

Каллас надеется на российские активы, однако не все страны ЕС поддерживают идею их экспроприации
Каллас надеется на российские активы, однако не все страны ЕС поддерживают идею их экспроприации
Спецоперация РФ на Украине

У стран Евросоюза нет достаточных средств для финансирования Украины в 2026 году. Многие из участников блока считают, что ситуацию могли бы спасти замороженные российские активы, и стремятся добиться их изъятия, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Мы испытываем колоссальный недостаток средств для финансирования Украины. Однако Бельгия и ряд других стран ЕС не хотят обсуждать немедленную конфискацию [российских] активов», — сказала она на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС. Слова Каллас передает ТАСС,

По словам Каллас, единогласного решения по поводу изъятия российских активов в Евросоюзе нет. В частности, Бельгия, где заморожена основная часть активов РФ — 210 млрд евро, не предпринимает никаких действий по ним, так как боится ответного шага Москвы и исков с ее стороны. Не помогают и уверения Каллас, что многие страны ЕС «разделят риски» с Бельгией. 

Ранее The Telegraph сообщила также о проблемах с поиском необходимого числа военнослужащих для отправки на Украину в качестве миротворцев от ЕС. Для стран блока 30 тысяч человек оказались неподъемной цифрой.

