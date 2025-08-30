Путин продлил Бастрыкину срок госслужбы еще на год

Президент России Владимир Путин продлил срок федеральной государственной службы председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину до 27 августа 2026 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2026 года <...> Бастрыкину Александру Ивановичу», — говорится в официальном документе. Бастрыкин возглавляет Следственный комитет с момента его создания в 2011 году.
За это время структура стала одной из ключевых правоохранительных организаций страны, отвечающих за расследование особо тяжких и резонансных преступлений. В 2024 году президент РФ утвердил закон, предоставляющий ему полномочия продлевать срок пребывания главы СК на должности после достижения им возраста 70 лет. Недавно главе СКР исполнилось 72 года.
Ранее Александр Бастрыкин рассматривался как один из основных кандидатов на пост председателя Верховного суда России после смерти предыдущего руководителя Ирины Подносовой. Его полномочия главы Следственного комитета должны были истечь 27 августа 2025 года, однако теперь они официально продлены на год.
