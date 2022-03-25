В Кремле отреагировали на идею воспевать госсимволы РФ в школах 25 марта 2022 в 15:25 Размер текста - 17 + У Кремля пока нет позиции по поводу воспевания в российских школах государственных символов, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Позиция помощника президента РФ Владимира Мединского по поводу воспевания государственных символов в российских школах не связана с официальной позицией Кремля. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Я думаю, что скорее это была инициатива одного из руководителей нашего Военно-исторического общества. И она никак не связана с официальной позицией», — сообщил Песков. Владимир Мединский предложил начинать учебный день в российских школах с обязательной молитвы во славу России. Это предложение рассмотрит Минпросвещения России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Позиция помощника президента РФ Владимира Мединского по поводу воспевания государственных символов в российских школах не связана с официальной позицией Кремля. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Я думаю, что скорее это была инициатива одного из руководителей нашего Военно-исторического общества. И она никак не связана с официальной позицией», — сообщил Песков. Владимир Мединский предложил начинать учебный день в российских школах с обязательной молитвы во славу России. Это предложение рассмотрит Минпросвещения России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям