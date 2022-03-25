В Кремле отреагировали на идею воспевать госсимволы РФ в школах

Позиция помощника президента РФ Владимира Мединского по поводу воспевания государственных символов в российских школах не связана с официальной позицией Кремля. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Я думаю, что скорее это была инициатива одного из руководителей нашего Военно-исторического общества. И она никак не связана с официальной позицией», — сообщил Песков.
Позиция помощника президента РФ Владимира Мединского по поводу воспевания государственных символов в российских школах не связана с официальной позицией Кремля. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Я думаю, что скорее это была инициатива одного из руководителей нашего Военно-исторического общества. И она никак не связана с официальной позицией», — сообщил Песков. Владимир Мединский предложил начинать учебный день в российских школах с обязательной молитвы во славу России. Это предложение рассмотрит Минпросвещения России.