В Кремле отреагировали на идею воспевать госсимволы РФ в школах

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
У Кремля пока нет позиции по поводу воспевания в российских школах государственных символов, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото:

Позиция помощника президента РФ Владимира Мединского по поводу воспевания государственных символов в российских школах не связана с официальной позицией Кремля. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я думаю, что скорее это была инициатива одного из руководителей нашего Военно-исторического общества. И она никак не связана с официальной позицией», — сообщил Песков.

Владимир Мединский предложил начинать учебный день в российских школах с обязательной молитвы во славу России. Это предложение рассмотрит Минпросвещения России.

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Позиция помощника президента РФ Владимира Мединского по поводу воспевания государственных символов в российских школах не связана с официальной позицией Кремля. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Я думаю, что скорее это была инициатива одного из руководителей нашего Военно-исторического общества. И она никак не связана с официальной позицией», — сообщил Песков. Владимир Мединский предложил начинать учебный день в российских школах с обязательной молитвы во славу России. Это предложение рассмотрит Минпросвещения России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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