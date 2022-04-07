Bloomberg назвал серьезный рычаг давления России на Запад

Для Москвы атомный экспорт остается ключевым геополитическим рычагом Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Атомный экспорт остается ключевым геополитическим рычагом для России. Об этом пишет американское агентство Bloomberg. По данным агентства, Москва использует государственное финансирование для расширения сферы влияния.

«Для Москвы атомный экспорт остается ключевым геополитическим рычагом, и она использует государственное финансирование для расширения сферы влияния Росатома за счет новых подразделений в Китае, Индии, Иране и Турции, ни одно из которых до сих пор не ввело в действие военные санкции против России. Уход от Росатома потребует времени», — сообщает Bloomberg слова заместителя генерального директора по энергетике Министерства экономики Финляндии Лийзы Хейкинхеймо.

По ее словам, пройдет «три-четыре года», прежде чем российское топливо, которое в настоящее время используется в Финляндии, нужно будет полностью заменить на новые сборки. «Это факт, что необходим альтернативный поставщик. Это может стать проблемой, которая скоро станет реальностью», — подытожила она.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Соединенные Штаты Америки обсуждают со странами Евросоюза возможность запрета поставок нефти из России и покупки сырья на других рынках. Страны хотят покупать нефть у других поставщиков. Журналист агентства Bloomberg Ари Наттер отмечал, что правительство Соединенных Штатов рассматривает санкции против «Росатома».

США и Европа ввели против России санкции из-за спецоперации на Украине. Байден запретил покупать российскую нефть и газ. Он признавал, что это ударит по США, но они вынуждены пойти на этот шаг. Президент России решил, что Россия будет продавать газ недружественным странам только за рубли. Так он отреагировал на действия США и Евросоюза, которые объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией. Это решение Путина поддержали 76% россиян, 27% опрошенных ВЦИОМ считают, что это поможет укрепить рубль.

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