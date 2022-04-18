В Совете Федерации предсказали скорый конец спецоперации. «Националисты на последнем издыхании»

19 апреля 2022 в 02:43 Размер текста - 17 +

Спецоперация на Украине скоро закончится, считает сенатор Бондарев Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Победа российского оружия на Украине близка, националисты там находятся «на последнем издыхании». Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Такую точку зрения он объяснил диверсиями и атаками по российским поселкам со стороны украинских военных и агентов СБУ. «Победа российского оружия близка, и подобные попытки дестабилизировать ситуацию на приграничных территориях свидетельствуют как раз о том, что националисты находятся на последнем издыхании», — написал Бондарев в своем telegram-канале. По его словам, несмотря на постоянные поставки вооружения от стран НАТО, шансы у украинской армии «равны нулю». Россия начала на Украине спецоперацию в конце февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация. В связи с этим Россия и Украина проводят переговоры, пока стороны не пришли к решению по урегулированию конфликта. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Победа российского оружия на Украине близка, националисты там находятся «на последнем издыхании». Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Такую точку зрения он объяснил диверсиями и атаками по российским поселкам со стороны украинских военных и агентов СБУ. «Победа российского оружия близка, и подобные попытки дестабилизировать ситуацию на приграничных территориях свидетельствуют как раз о том, что националисты находятся на последнем издыхании», — написал Бондарев в своем telegram-канале. По его словам, несмотря на постоянные поставки вооружения от стран НАТО, шансы у украинской армии «равны нулю». Россия начала на Украине спецоперацию в конце февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация. В связи с этим Россия и Украина проводят переговоры, пока стороны не пришли к решению по урегулированию конфликта. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе.