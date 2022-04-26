Якушев: продажа нефти в рублях начинает приносить свои плоды

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Визит Полпреда УрФО Владимира Якушева в офис СКБ-Контур. Екатеринбург, якушев владимир, полпред, полпред урфо
Владимир Якушев отметил высокие экспортные цены на нефть и газ Фото:
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Полпред президента в УрФО Владимир Якушев заявил, что переход на расчет рублями за поставки нефти и газа начинает приносить свои плоды. Об этом Якушев заявил на пресс-конференции 26 апреля.

«Большая дискуссия была о переходе на оплату за нефть и газ в рублях. Мы видим, что переход на рубли приносит свои плоды. Мы надеемся, что наши западные партнеры примут разумное решение и будут использовать рублевую зону при покупке российской нефти и газа», — отметил Якушев.

Полпред УрФО сообщил, что цена на российскую нефть и газ сегодня достаточно высока. При этом расчеты за них от западных покупателей не всегда приходят вовремя и с этим приходится разбираться.

Новая схема оплаты газа за рубли с недружественными странами позволит защититься от западных санкций. Соответствующее решение президента России Владимира Путина застрахует Россию на тот случай, если ЕС в рамках новых санкций решит заморозить счета. В перспективе это может сделать рубль международной валютой.

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Полпред президента в УрФО Владимир Якушев заявил, что переход на расчет рублями за поставки нефти и газа начинает приносить свои плоды. Об этом Якушев заявил на пресс-конференции 26 апреля. «Большая дискуссия была о переходе на оплату за нефть и газ в рублях. Мы видим, что переход на рубли приносит свои плоды. Мы надеемся, что наши западные партнеры примут разумное решение и будут использовать рублевую зону при покупке российской нефти и газа», — отметил Якушев. Полпред УрФО сообщил, что цена на российскую нефть и газ сегодня достаточно высока. При этом расчеты за них от западных покупателей не всегда приходят вовремя и с этим приходится разбираться. Новая схема оплаты газа за рубли с недружественными странами позволит защититься от западных санкций. Соответствующее решение президента России Владимира Путина застрахует Россию на тот случай, если ЕС в рамках новых санкций решит заморозить счета. В перспективе это может сделать рубль международной валютой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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