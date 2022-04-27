Макрона закидали помидорами на французском рынке

Макрона закидали помидорамиФото: Личная страница Эммануэля Макрона в Instagram
Президента Франции Эммануэля Макрона закидали помидорами во время поездки в муниципалитет Сержи под Парижем. Кадры попали в эфир телеканала BFM.
Томаты полетели в Макрона, когда тот находился в центре большой толпы, окруженный охранниками. Телохранители французского лидера открыли над ним зонт, чтобы защитить.
Предварительные результаты президентских выборов во Франции были опубликованы 24 апреля. Согласно им, Макрон набрал 57,6% голосов, Марин Ле Пен — 42,4%. По словам российского сенатора Владимира Джабарова, результаты показали, что значительная часть французов выступает против ЕС и НАТО. После объявления результатов несогласные французы начали устраивать акции протеста.
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Президента Франции Эммануэля Макрона закидали помидорами во время поездки в муниципалитет Сержи под Парижем. Кадры попали в эфир телеканала BFM. Томаты полетели в Макрона, когда тот находился в центре большой толпы, окруженный охранниками. Телохранители французского лидера открыли над ним зонт, чтобы защитить. Предварительные результаты президентских выборов во Франции были опубликованы 24 апреля. Согласно им, Макрон набрал 57,6% голосов, Марин Ле Пен — 42,4%. По словам российского сенатора Владимира Джабарова, результаты показали, что значительная часть французов выступает против ЕС и НАТО. После объявления результатов несогласные французы начали устраивать акции протеста.