Дипломат из РФ заявил, чем закончится спецоперация на Украине

28 апреля 2022 в 05:34 Размер текста - 17 +

Сергей Леонидченко считает, что денацификация Украины завершится, виновных накажут Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Виновные в пытках и убийствах украинского народа будут наказаны, никто не уйдет от ответственности, денацификация Украины будет завершена. Об этом заявил глава правовой секции постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко в ходе неформального мероприятия, организованного Францией и Албанией в сотрудничестве с Украиной. «Пыточные центры в 21 веке, действительно, не укладываются в голове. Есть множество фактических доказательств и показаний свидетелей по поводу секретного пыточного центра СБУ в аэропорту Мариуполя. Он циничным образом именовался „библиотекой“ и был создан в 2014 году, когда националистический батальон „Азов“ (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России — прим. ред.) занял Мариуполь», — сказал Леонидченко. Он добавил, «будьте уверены, виновные в этих и всех других гнусных преступлениях будут привлечены к ответственности. Никто не уйдет от ответственности. Денацификация Украины будет завершена». Ранее Сергей Леонидченко сообщил, что на Украине соберут доказательства о создании фейков со стороны украинских неонацистов, а также иностранных наемников и их спонсоров. Россия проведет 6 мая неформальное заседание СБ ООН по ситуации на Украине. Там разоблачат фейки о спецоперации. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Украинские военные неоднократно распространяли ложную информацию якобы о «преступлениях» российских солдат на Украине. Так они пытались выдать видео из Штатов за удары по ВС РФ. Украинские власти и СМИ в свою очередь, распространили видеозапись, снятую якобы в Буче (Киевская область), где на дороге лежат тела погибших. Это были снимки украинского фотографа Глеба Гаранича, которого неоднократно ловили на постановочных кадрах из горячих точек. В Минобороны РФ уже опровергали фейки со стороны вооруженных сил Украины о потерях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Виновные в пытках и убийствах украинского народа будут наказаны, никто не уйдет от ответственности, денацификация Украины будет завершена. Об этом заявил глава правовой секции постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко в ходе неформального мероприятия, организованного Францией и Албанией в сотрудничестве с Украиной. «Пыточные центры в 21 веке, действительно, не укладываются в голове. Есть множество фактических доказательств и показаний свидетелей по поводу секретного пыточного центра СБУ в аэропорту Мариуполя. Он циничным образом именовался „библиотекой“ и был создан в 2014 году, когда националистический батальон „Азов“ (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России — прим. ред.) занял Мариуполь», — сказал Леонидченко. Он добавил, «будьте уверены, виновные в этих и всех других гнусных преступлениях будут привлечены к ответственности. Никто не уйдет от ответственности. Денацификация Украины будет завершена». Ранее Сергей Леонидченко сообщил, что на Украине соберут доказательства о создании фейков со стороны украинских неонацистов, а также иностранных наемников и их спонсоров. Россия проведет 6 мая неформальное заседание СБ ООН по ситуации на Украине. Там разоблачат фейки о спецоперации. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Украинские военные неоднократно распространяли ложную информацию якобы о «преступлениях» российских солдат на Украине. Так они пытались выдать видео из Штатов за удары по ВС РФ. Украинские власти и СМИ в свою очередь, распространили видеозапись, снятую якобы в Буче (Киевская область), где на дороге лежат тела погибших. Это были снимки украинского фотографа Глеба Гаранича, которого неоднократно ловили на постановочных кадрах из горячих точек. В Минобороны РФ уже опровергали фейки со стороны вооруженных сил Украины о потерях.