В США члена республиканской партии обвинили в поддержке Путина

02 мая 2022 в 00:07 Размер текста - 17 +

В Конгрессе США раскритиковали конгрессвумен, заступившуюся за Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американский конгрессмен от Демократической партии Джейми Раскин обвинил свою коллегу от Республиканской партии Марджори Грин в поддержке президента России Владимира Путина из-за ее слов о том, что Киев спровоцировал Россию на начало спецоперации. Он призвал всех членов Конгресса определиться со стороной поддержки. «Раскин обрушился с критикой на „очень уважаемую леди из Джорджии“ [Марджори Грин] за ее комментарии в прошлом месяце в радиопрограмме. Тогда она заявила, что Украина сама виновата в начале российской спецоперации, потому что Киев „продолжал дразнить медведя“ (РФ — прим. URA.RU)», — сообщает новостной веб-сайт Yahoo! News. Также он назвал заявление Грин голосом пораженчества, фатализма и пессимизма. «У нас есть члены Конгресса, которые поддерживают Владимира Путина и не выражают ничего, кроме пораженчества, фатализма и пессимизма в отношении демократии в Европе», — заявил Раскин. Резюмируя, он призвал всех членов Конгресса определиться «на чьей мы стороне». Ранее сообщалось, Марджори Тейлор Грин выступила с заявлением, в котором призвала конгресс США отказаться от помощи Украине. По мнению конгрессвумен, украинские военные должны прекратить пытать собственных граждан. Она считает, что Вашингтон косвенно принимает в этом участие, поскольку снабжает Украину всем необходимым. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам президента, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Американский конгрессмен от Демократической партии Джейми Раскин обвинил свою коллегу от Республиканской партии Марджори Грин в поддержке президента России Владимира Путина из-за ее слов о том, что Киев спровоцировал Россию на начало спецоперации. Он призвал всех членов Конгресса определиться со стороной поддержки. «Раскин обрушился с критикой на „очень уважаемую леди из Джорджии“ [Марджори Грин] за ее комментарии в прошлом месяце в радиопрограмме. Тогда она заявила, что Украина сама виновата в начале российской спецоперации, потому что Киев „продолжал дразнить медведя“ (РФ — прим. URA.RU)», — сообщает новостной веб-сайт Yahoo! News. Также он назвал заявление Грин голосом пораженчества, фатализма и пессимизма. «У нас есть члены Конгресса, которые поддерживают Владимира Путина и не выражают ничего, кроме пораженчества, фатализма и пессимизма в отношении демократии в Европе», — заявил Раскин. Резюмируя, он призвал всех членов Конгресса определиться «на чьей мы стороне». Ранее сообщалось, Марджори Тейлор Грин выступила с заявлением, в котором призвала конгресс США отказаться от помощи Украине. По мнению конгрессвумен, украинские военные должны прекратить пытать собственных граждан. Она считает, что Вашингтон косвенно принимает в этом участие, поскольку снабжает Украину всем необходимым. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам президента, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.