Офтальмолог рассказала о темных пятнах перед глазами из-за COVID

09 мая 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

Из-за COVID иногда приходится лечить глаза хирургически, сказала Наталья Коваль Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Пациенты, столкнувшиеся с коронавирусом, жалуются на темные пятна перед глазами и искривление изображения. Об этом рассказала корреспонденту URA.RU врач-офтальмохирург центра микрохирургии глаза «Я вижу» Наталья Коваль. «Увеит, генерализованное воспаление увеального тракта, является наиболее грозным состоянием. Наиболее высокий риск присутствует у пациентов с дефектом иммунной системы. Симптомы увеита таковы: при помутнении стекловидного тела в результате воспаления значительно ухудшается зрение. Пациенты предъявляют жалобы на искривление изображения, а также темные пятна перед глазами при взгляде на белые объекты. В лечении увеита используются разные схемы терапевтического лечения, такие как капли, инъекции, но нередко встречаются случаи, когда единственным шансом на спасение глаза является хирургическое лечение», — сообщила Наталья Коваль. Также врач назвала менее опасные для человека заболевания глаза, которые связаны с коронавирусом. «Спазм аккомодации связан с COVID-19 условно. С переходом на удаленную работу в условиях пандемии увеличилась нагрузка на глаза при работе за компьютером. Поэтому возросло количество жалоб пациентов на спазм аккомодации, возникающий как следствие длительной фокусировки глаз на близком расстоянии», — отметила офтальмохирург. По ее словам, зрительные нагрузки являются причиной более частого обращения пациентов с синдромом сухого глаза. «При работе за монитором человек реже моргает: продукция слезы и стабильность прекорнеальной слезной пленки нарушается. Появляются признаки зрительного дискомфорта, сухости и ощущения „песка“ в глазах», — объяснила Коваль. В группе риска оказываются пациенты, страдающие тяжелой сопутствующей патологией. «Сахарный диабет, гипертоническая болезнь, хроническая сердечная и почечная недостаточность, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, онкология, а также люди с ослабленным иммунитетом», — предупредила эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Пациенты, столкнувшиеся с коронавирусом, жалуются на темные пятна перед глазами и искривление изображения. Об этом рассказала корреспонденту URA.RU врач-офтальмохирург центра микрохирургии глаза «Я вижу» Наталья Коваль. «Увеит, генерализованное воспаление увеального тракта, является наиболее грозным состоянием. Наиболее высокий риск присутствует у пациентов с дефектом иммунной системы. Симптомы увеита таковы: при помутнении стекловидного тела в результате воспаления значительно ухудшается зрение. Пациенты предъявляют жалобы на искривление изображения, а также темные пятна перед глазами при взгляде на белые объекты. В лечении увеита используются разные схемы терапевтического лечения, такие как капли, инъекции, но нередко встречаются случаи, когда единственным шансом на спасение глаза является хирургическое лечение», — сообщила Наталья Коваль. Также врач назвала менее опасные для человека заболевания глаза, которые связаны с коронавирусом. «Спазм аккомодации связан с COVID-19 условно. С переходом на удаленную работу в условиях пандемии увеличилась нагрузка на глаза при работе за компьютером. Поэтому возросло количество жалоб пациентов на спазм аккомодации, возникающий как следствие длительной фокусировки глаз на близком расстоянии», — отметила офтальмохирург. По ее словам, зрительные нагрузки являются причиной более частого обращения пациентов с синдромом сухого глаза. «При работе за монитором человек реже моргает: продукция слезы и стабильность прекорнеальной слезной пленки нарушается. Появляются признаки зрительного дискомфорта, сухости и ощущения „песка“ в глазах», — объяснила Коваль. В группе риска оказываются пациенты, страдающие тяжелой сопутствующей патологией. «Сахарный диабет, гипертоническая болезнь, хроническая сердечная и почечная недостаточность, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, онкология, а также люди с ослабленным иммунитетом», — предупредила эксперт.