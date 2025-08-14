Гладков рассказал об отражении атаки ВСУ на Белгород, ранена женщина

В результате атаки ВСУ на Белгород пострадал мирный житель, повреждены жилые здания, автомобили и административные объекты. О новых атаках сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район продолжаются. Ранен мирный житель», — написал Гладков в своем telegram-канале. В поселке Разумное Белгородского района в результате удара вражеского беспилотника по частному дому была ранена женщина. Пострадавшая с баротравмой была оперативно доставлена бригадой скорой медицинской помощи в городскую больницу №2 Белгорода. В настоящее время ей оказана необходимая медицинская помощь, дальнейшее лечение женщина продолжит амбулаторно.
В результате атаки в двух частных домовладениях в Белгородском районе повреждены заборы. В самом Белгороде от ударов беспилотников пострадали кровли многоквартирного дома, частного дома и торгового объекта. Осколками повреждены шесть легковых автомобилей, находившихся рядом с местом происшествия. Гладков также сообщил о нанесении удара по зданию Правительства Белгородской области. В результате атаки выбиты окна и поврежден фасад здания. Кроме того, в одном из многоквартирных домов загорелся балкон квартиры, однако пожар был оперативно ликвидирован. В соседнем доме также выбиты окна на нескольких этажах.
На местах происшествий продолжают работать все необходимые экстренные службы. Власти Белгорода приняли решение перевести государственные учреждения на удаленный режим работы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.