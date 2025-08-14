Львова-Белова сообщила о состоянии пострадавших детей в Ростовской области после атаки БПЛА

В результате атаки БПЛА в Ростовской области пострадали 13 человек, среди которых двое детей. Состояние несовершеннолетних оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.
«Пострадали 13 человек, среди них двое детей. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написала Львова-Белова в своем telegram-канале.
Детский омбудсмен в Ростовской области Ирина Черкасова находится на связи с федеральными и региональными структурами. Организована горячая линия для родителей и родственников пострадавших: +7-863-280-06-03. В случае необходимости федеральный аппарат уполномоченного по правам ребенка готов подключиться к организации дополнительной помощи пострадавшим семьям.
В Ростовской области 14 августа была зафиксирована атака беспилотных летательных аппаратов, в результате которой повреждения получили несколько многоквартирных домов. Были эвакуированы 212 человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.