Львова-Белова сообщила о состоянии пострадавших детей в Ростовской области после атаки БПЛА

Организована горячая линия для родителей и родственников пострадавших
В результате атаки БПЛА в Ростовской области пострадали 13 человек, среди которых двое детей. Состояние несовершеннолетних оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.

«Пострадали 13 человек, среди них двое детей. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написала Львова-Белова в своем telegram-канале. 

Детский омбудсмен в Ростовской области Ирина Черкасова находится на связи с федеральными и региональными структурами. Организована горячая линия для родителей и родственников пострадавших: +7-863-280-06-03. В случае необходимости федеральный аппарат уполномоченного по правам ребенка готов подключиться к организации дополнительной помощи пострадавшим семьям.

В Ростовской области 14 августа была зафиксирована атака беспилотных летательных аппаратов, в результате которой повреждения получили несколько многоквартирных домов. Были эвакуированы 212 человек.

