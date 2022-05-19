Эксперт по угонам рассказал, как защитить машину от кражи

19 мая 2022 в 19:52 Размер текста - 17 +

Сигнализация не спасет от угона автомобиля Фото: Александр Мамаев © URA.RU Защитить от угона машину можно установкой охранного комплекса, который учитывает условия эксплуатации транспортного средства и особенности конкретной марки. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель Лаборатории авторской защиты от угона Андрей Кондрашов. «Не нужно полагаться на штатную, а также дополнительно установленную у дилера сигнализацию и думать, что она защитит от угона. Она лишь позовет владельца на помощь, чтобы он предотвратил кражу своими силами. Чтобы защитить машину от угона, нужно обратиться в специализированный центр и установить охранный комплекс, который, во-первых, учитывает условия эксплуатации автомобиля, а во-вторых, особенности конкретной модели», — объяснил Андрей Кондрашов. По словам спикера, от марки зависит, как будет украдено транспортное средство. «Разные марки и модели автомобилей угоняются по-разному. Например, у Hyundai и Kia можно использовать так называемый алгоритмический код граббера (устройство, предназначенное для обмана сигнализации автомобиля, — прим. URA.RU) для безключевого доступа. В итоге устройство злоумышленника становится по сути родным для входа. Также у этих марок можно просто переписать ключ через диагностический разъем в ногах водителя. Это место является опасным для угона», — уточнил Кондрашов. Ранее пресс-секретарь автомобильного портала «Дром» Мария Погребец заявила, что из-за введения антироссийских санкций со стороны стран ЕС и США в РФ может вырасти число краж транспортных средств. Причиной этому может стать сокращение поставок запчастей, дефицит иномарок рост их стоимости до 50%, а также падение доходов граждан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Защитить от угона машину можно установкой охранного комплекса, который учитывает условия эксплуатации транспортного средства и особенности конкретной марки. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель Лаборатории авторской защиты от угона Андрей Кондрашов. «Не нужно полагаться на штатную, а также дополнительно установленную у дилера сигнализацию и думать, что она защитит от угона. Она лишь позовет владельца на помощь, чтобы он предотвратил кражу своими силами. Чтобы защитить машину от угона, нужно обратиться в специализированный центр и установить охранный комплекс, который, во-первых, учитывает условия эксплуатации автомобиля, а во-вторых, особенности конкретной модели», — объяснил Андрей Кондрашов. По словам спикера, от марки зависит, как будет украдено транспортное средство. «Разные марки и модели автомобилей угоняются по-разному. Например, у Hyundai и Kia можно использовать так называемый алгоритмический код граббера (устройство, предназначенное для обмана сигнализации автомобиля, — прим. URA.RU) для безключевого доступа. В итоге устройство злоумышленника становится по сути родным для входа. Также у этих марок можно просто переписать ключ через диагностический разъем в ногах водителя. Это место является опасным для угона», — уточнил Кондрашов. Ранее пресс-секретарь автомобильного портала «Дром» Мария Погребец заявила, что из-за введения антироссийских санкций со стороны стран ЕС и США в РФ может вырасти число краж транспортных средств. Причиной этому может стать сокращение поставок запчастей, дефицит иномарок рост их стоимости до 50%, а также падение доходов граждан.