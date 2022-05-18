Автоэксперты предупредили о новых проблемах из-за санкций

В России станут чаще угонять автомобили, считает Мария Погребец Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Из-за введения западных санкций в России может вырасти число угонов автомобилей для разбора на запчасти. Такое мнение высказала пресс-секретарь портала об автомобилях «Дром» Мария Погребец.

«Количество угонов автомобилей может значительно увеличиться в ближайшее время. Основные причины этому: дефицит иномарок, сокращение поставок запчастей и рост их стоимости до 50%, а также падение доходов у россиян. У угонщиков, как правило, пользуются спросом самые популярные автомобили и машины, которые работают в такси. Эти автомобили похищают с целью разбора на запчасти», — рассказала Погребец РИА «Новости».

Запад ввел санкции в отношении России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По словам президента, цель санкций Запада — «отменить» Россию.