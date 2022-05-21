Глава Минтранса: антироссийские санкции поломали всю логистику

21 мая 2022 в 21:21 Размер текста - 17 +

Виталий Савельев заявил о проблемах с логистикой Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Глава Министерства транспорта России Виталий Савельев заявил о проблемах с логистикой в стране из-за западных санкций. Такое мнение он озвучил журналистам в ходе визита в Астраханскую область. «Те санкции, которые наложили сегодня на РФ, практически поломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены искать новые логистические коридоры», — приводит слова Савельева «Интерфакс». Министр уточнил, что рассматриваются возможности международного транспортного коридора «Север—Юг», в частности, Каспийского направления. Сложности с логистикой грузов, поступающих и экспортируемых из РФ, возникли из-за западных санкций. Европейское направление оказалось парализовано. Власти РФ направят дополнительные средства на развитие автодорожной сети, а дорога Европа — Западный Китай станет новым Шелковым путем. Транспортные коридоры расширят логистические связи, а также повысят надежность поставок товаров из России и внутри страны. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Однако в целом санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов, а спецоперация лишь усилила его.

Глава Министерства транспорта России Виталий Савельев заявил о проблемах с логистикой в стране из-за западных санкций. Такое мнение он озвучил журналистам в ходе визита в Астраханскую область. «Те санкции, которые наложили сегодня на РФ, практически поломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены искать новые логистические коридоры», — приводит слова Савельева «Интерфакс». Министр уточнил, что рассматриваются возможности международного транспортного коридора «Север—Юг», в частности, Каспийского направления. Сложности с логистикой грузов, поступающих и экспортируемых из РФ, возникли из-за западных санкций. Европейское направление оказалось парализовано. Власти РФ направят дополнительные средства на развитие автодорожной сети, а дорога Европа — Западный Китай станет новым Шелковым путем. Транспортные коридоры расширят логистические связи, а также повысят надежность поставок товаров из России и внутри страны. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Однако в целом санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов, а спецоперация лишь усилила его.