Названа причина смерти российской журналистки в отеле Ташкента

Журналистка Паперная отравилась угарным газом из-за неисправного оборудования
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Обвиняемым по делу о смерти российской журналистки грозит до 12 лет лишения свободы
Обвиняемым по делу о смерти российской журналистки грозит до 12 лет лишения свободы Фото:

Причиной смерти двух россиян — журналистки Инессы Паперной и Максима Радченко — в ташкентском отеле стало отравление угарным газом из-за неисправного оборудования. К такому выводу пришло следствие.

«Как следует из обвинительного заключения, в гостинице в Ташкенте был установлен неисправный устаревший отопительный котел. Он не прошел техническую проверку и не имел сертификатов для эксплуатации», — передает РИА Новости. 

ЧП произошло 22 октября 2024 года. Паперная, Радченко и гражданин Узбекистана, находившийся в другом номере, были обнаружены мертвыми. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, в крови журналистки было найдено соединение гемоглобина и угарного газа. Сейчас дело рассматривается в суде. Обвиняемыми по нему проходят четыре человека: продавцы отопительного оборудования Зайниддин Джамолидинов и Абдурасул Юсупов, сантехник Нодирбек Курбанов и владелец гостиницы Азамат Хужакулов. Им грозит до 12 лет лишения свободы за выполнение работ и услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также за самоуправство.

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Причиной смерти двух россиян — журналистки Инессы Паперной и Максима Радченко — в ташкентском отеле стало отравление угарным газом из-за неисправного оборудования. К такому выводу пришло следствие. «Как следует из обвинительного заключения, в гостинице в Ташкенте был установлен неисправный устаревший отопительный котел. Он не прошел техническую проверку и не имел сертификатов для эксплуатации», — передает РИА Новости.  ЧП произошло 22 октября 2024 года. Паперная, Радченко и гражданин Узбекистана, находившийся в другом номере, были обнаружены мертвыми. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, в крови журналистки было найдено соединение гемоглобина и угарного газа. Сейчас дело рассматривается в суде. Обвиняемыми по нему проходят четыре человека: продавцы отопительного оборудования Зайниддин Джамолидинов и Абдурасул Юсупов, сантехник Нодирбек Курбанов и владелец гостиницы Азамат Хужакулов. Им грозит до 12 лет лишения свободы за выполнение работ и услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также за самоуправство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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