Названа причина смерти российской журналистки в отеле Ташкента

Причиной смерти двух россиян — журналистки Инессы Паперной и Максима Радченко — в ташкентском отеле стало отравление угарным газом из-за неисправного оборудования. К такому выводу пришло следствие.
«Как следует из обвинительного заключения, в гостинице в Ташкенте был установлен неисправный устаревший отопительный котел. Он не прошел техническую проверку и не имел сертификатов для эксплуатации», — передает РИА Новости.
ЧП произошло 22 октября 2024 года. Паперная, Радченко и гражданин Узбекистана, находившийся в другом номере, были обнаружены мертвыми. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, в крови журналистки было найдено соединение гемоглобина и угарного газа. Сейчас дело рассматривается в суде. Обвиняемыми по нему проходят четыре человека: продавцы отопительного оборудования Зайниддин Джамолидинов и Абдурасул Юсупов, сантехник Нодирбек Курбанов и владелец гостиницы Азамат Хужакулов. Им грозит до 12 лет лишения свободы за выполнение работ и услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также за самоуправство.
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