В Южной Корее в результате авиакатастрофы погибли все, находящиеся на борту

Все четыре члена экипажа патрульного самолета ВМС Южной Кореи, разбившегося в районе города Пхохан, погибли. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на представителей Военно-морских сил страны.
«Все четыре офицера ВМС, находившиеся на борту морского патрульного самолета, погибли после того, как самолет врезался в гору», — сообщил «Ренхап» со ссылкой на ВМС. Причины инцидента устанавливаются, на месте продолжают работу аварийно-спасательные службы и следственная группа.
Как сообщили в военном ведомстве, разбившийся самолет модели P-3C базировался в подразделении на острове Чеджудо, но на момент катастрофы выполнял вылет в район Пхохана для участия в учениях. В составе экипажа находились два офицера и два унтер-офицера.
Военные сформировали специальную комиссии для расследования обстоятельств произошедшего. Кроме того, было принято решение временно прекратить полеты патрульных самолетов морской авиации типа P-3 до завершения проверки.
Ранее сообщалось, что в южнокорейском городе Пхохан произошла авиакатастрофа. Подробности происшествия смотрите в сюжете агентства.
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