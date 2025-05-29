В Южной Корее в результате авиакатастрофы погибли все, находящиеся на борту

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Все, находившиеся на борту патрульного самолета, погибли (архивное фото)
Все, находившиеся на борту патрульного самолета, погибли (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Южной Корее разбился военный самолет

Все четыре члена экипажа патрульного самолета ВМС Южной Кореи, разбившегося в районе города Пхохан, погибли. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на представителей Военно-морских сил страны.

«Все четыре офицера ВМС, находившиеся на борту морского патрульного самолета, погибли после того, как самолет врезался в гору», — сообщил «Ренхап» со ссылкой на ВМС. Причины инцидента устанавливаются, на месте продолжают работу аварийно-спасательные службы и следственная группа.

Как сообщили в военном ведомстве, разбившийся самолет модели P-3C базировался в подразделении на острове Чеджудо, но на момент катастрофы выполнял вылет в район Пхохана для участия в учениях. В составе экипажа находились два офицера и два унтер-офицера.

Военные сформировали специальную комиссии для расследования обстоятельств произошедшего. Кроме того, было принято решение временно прекратить полеты патрульных самолетов морской авиации типа P-3 до завершения проверки. 

Ранее сообщалось, что в южнокорейском городе Пхохан произошла авиакатастрофа. Подробности происшествия смотрите в сюжете агентства.

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Все четыре члена экипажа патрульного самолета ВМС Южной Кореи, разбившегося в районе города Пхохан, погибли. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на представителей Военно-морских сил страны. «Все четыре офицера ВМС, находившиеся на борту морского патрульного самолета, погибли после того, как самолет врезался в гору», — сообщил «Ренхап» со ссылкой на ВМС. Причины инцидента устанавливаются, на месте продолжают работу аварийно-спасательные службы и следственная группа. Как сообщили в военном ведомстве, разбившийся самолет модели P-3C базировался в подразделении на острове Чеджудо, но на момент катастрофы выполнял вылет в район Пхохана для участия в учениях. В составе экипажа находились два офицера и два унтер-офицера. Военные сформировали специальную комиссии для расследования обстоятельств произошедшего. Кроме того, было принято решение временно прекратить полеты патрульных самолетов морской авиации типа P-3 до завершения проверки.  Ранее сообщалось, что в южнокорейском городе Пхохан произошла авиакатастрофа. Подробности происшествия смотрите в сюжете агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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