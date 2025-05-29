«Цинично и противно»: Кличко пожаловался на Зеленского

Мэр Киева обвинил центральную власть в блокировании работы горсовета
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Кличко обвинил власть в попытках заблокировать Киевсовет
Кличко обвинил власть в попытках заблокировать Киевсовет Фото:

Мэр Киева Виталий Кличко обвинил центральную власть Украины, в частности Владимира Зеленского, в попытках заблокировать работу столичного горсовета и усилить давление на местное самоуправление. По его словам, важное для страны заседание Киевсовета не состоялось из-за отсутствия кворума.

«Давление на городскую власть, на местное самоуправление продолжается. Более того, оно усиливается. В частности, продолжаются попытки заблокировать работу Киевсовета, чтобы он не собирался и был недееспособным», — написал Кличко в своем telegram-канале. Он также отметил, что депутатам мешают присутствовать на заседаниях, проводя различные допросы и обыски. Некоторых, по его словам, также запугивают надуманными уголовными делами, или распространяют про них ложную информацию через подконтрольные властям СМИ. Он отметил, что из-за отсутствия кворума не состоялось важное для города заседание Киевсовета, что выглядит цинично и опасно в критический для страны момент.

В последние годы между мэром Киева и центральной властью сохраняется напряженность: Кличко не раз обвинял руководство страны в попытках усилить централизацию и давление на городскую администрацию. Ранее он заявил, что центральные органы осуществляют слежку за киевскими чиновниками и используют силовые структуры для дискредитации городской власти, включая создание компрометирующих материалов и попытки дестабилизировать работу Киевского городского совета, передает "Царьград".

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Мэр Киева Виталий Кличко обвинил центральную власть Украины, в частности Владимира Зеленского, в попытках заблокировать работу столичного горсовета и усилить давление на местное самоуправление. По его словам, важное для страны заседание Киевсовета не состоялось из-за отсутствия кворума. «Давление на городскую власть, на местное самоуправление продолжается. Более того, оно усиливается. В частности, продолжаются попытки заблокировать работу Киевсовета, чтобы он не собирался и был недееспособным», — написал Кличко в своем telegram-канале. Он также отметил, что депутатам мешают присутствовать на заседаниях, проводя различные допросы и обыски. Некоторых, по его словам, также запугивают надуманными уголовными делами, или распространяют про них ложную информацию через подконтрольные властям СМИ. Он отметил, что из-за отсутствия кворума не состоялось важное для города заседание Киевсовета, что выглядит цинично и опасно в критический для страны момент. В последние годы между мэром Киева и центральной властью сохраняется напряженность: Кличко не раз обвинял руководство страны в попытках усилить централизацию и давление на городскую администрацию. Ранее он заявил, что центральные органы осуществляют слежку за киевскими чиновниками и используют силовые структуры для дискредитации городской власти, включая создание компрометирующих материалов и попытки дестабилизировать работу Киевского городского совета, передает "Царьград".
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© Служба новостей «URA.RU»
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