Депутат Госдумы раскрыл, как ЕС привлекает детей РФ к экстремизму

03 июня 2022 в 06:45 Размер текста - 17 +

Евросоюз делает из российских детей экстремистов, считает Василий Пискарев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Иностранные агенты приучают российских детей к протестной экстремистской деятельности с помощью азбуки. Об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Иностранные агенты плавно затягивают российских детей в экстремистскую деятельность с помощью литературы, которую создают на деньги Евросоюза, заявил « Известиям » Василий Пискарев. «У меня вот лежит некая азбука, которая, по сути, нормальная и красиво оформлена. Но там заложена „бомба“, наступив на которую, происходит большая трагедия. Через эту азбуку детей и подростков вовлекают в протестную экстремистскую деятельность», — отметил депутат. Также парламентарий показал учебник, изготовленный «ОВД-Инфо» (внесен в реестр иностранных агентов), в котором содержится инструкция для ребенка о том, как уйти от полицейского на улице. «Главная идеология тут — „Не бойся, иди протестуй, заграница тебе поможет, мы поможем тебе оформить заявление в ЕСПЧ, ты получишь деньги и будешь жить хорошо, ты прославишься как борец против режима“», — продолжил он. Пискарев уточнил, что этот учебник изготовлен на деньги Германии, что позволяет сделать вывод, что Евросоюз финансирует протестную деятельность в России. Ранее президент РФ Владимир Путин пояснил смысл закона об иноагентах. Он напомнил, что его придумали еще в США в 1930-е годы. Он призван защитить страну от вмешательства в политическую жизнь со стороны других государств, напоминает телеканал 360. В России Госдума приняла закон, который позволяет признавать медиа иностранными агентами, в 2017 году. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев потребовал ужесточить наказание для иноагентов.

Иностранные агенты приучают российских детей к протестной экстремистской деятельности с помощью азбуки. Об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Иностранные агенты плавно затягивают российских детей в экстремистскую деятельность с помощью литературы, которую создают на деньги Евросоюза, заявил «Известиям» Василий Пискарев. «У меня вот лежит некая азбука, которая, по сути, нормальная и красиво оформлена. Но там заложена „бомба“, наступив на которую, происходит большая трагедия. Через эту азбуку детей и подростков вовлекают в протестную экстремистскую деятельность», — отметил депутат. Также парламентарий показал учебник, изготовленный «ОВД-Инфо» (внесен в реестр иностранных агентов), в котором содержится инструкция для ребенка о том, как уйти от полицейского на улице. «Главная идеология тут — „Не бойся, иди протестуй, заграница тебе поможет, мы поможем тебе оформить заявление в ЕСПЧ, ты получишь деньги и будешь жить хорошо, ты прославишься как борец против режима“», — продолжил он. Пискарев уточнил, что этот учебник изготовлен на деньги Германии, что позволяет сделать вывод, что Евросоюз финансирует протестную деятельность в России. Ранее президент РФ Владимир Путин пояснил смысл закона об иноагентах. Он напомнил, что его придумали еще в США в 1930-е годы. Он призван защитить страну от вмешательства в политическую жизнь со стороны других государств, напоминает телеканал 360. В России Госдума приняла закон, который позволяет признавать медиа иностранными агентами, в 2017 году. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев потребовал ужесточить наказание для иноагентов.