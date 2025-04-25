Ярославские заводы-гиганты перевели на «четырехдневку» из-за низкого спроса

Два крупных ярославских предприятия переходят на четырехдневную рабочую неделю с 1 июля 2025 года. Согласно информации, опубликованной газетой «Коммерсант», речь идет о ПАО «Автодизель» и «АО „ЯЗДА“.
«Ярославский „Автодизель“ (Ярославский моторный завод, ЯМЗ) и Ярославский завод дизельной аппаратуры (ЯЗДА) переходят на четырехдневную рабочую неделю с 1 июля <...>это временная мера, связанная с падением рынка коммерческого транспорта» — пишет газеты со ссылкой на пресс-службу предприятий.
По заявлениям представителей компаний, введенная мера носит временный характер. Ее целью является сохранение занятости сотрудников и обеспечение сбалансированной загрузки производственных мощностей. Вопрос о продлении либо корректировке установленного графика будет рассматриваться каждый месяц, что даст возможность своевременно реагировать на изменения рыночной ситуации и поддерживать устойчивость производственного процесса.
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