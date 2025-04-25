Ярославские заводы-гиганты перевели на «четырехдневку» из-за низкого спроса

Коммерсант: «Автодизель» и ЯЗДА перейдут на четырехдневную рабочую неделю
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Два крупных ярославских предприятия переходят на четырехдневную рабочую неделю
Два крупных ярославских предприятия переходят на четырехдневную рабочую неделю Фото:

Два крупных ярославских предприятия переходят на четырехдневную рабочую неделю с 1 июля 2025 года. Согласно информации, опубликованной газетой «Коммерсант», речь идет о ПАО «Автодизель» и «АО „ЯЗДА“. 

«Ярославский „Автодизель“ (Ярославский моторный завод, ЯМЗ) и Ярославский завод дизельной аппаратуры (ЯЗДА) переходят на четырехдневную рабочую неделю с 1 июля <...>это временная мера, связанная с падением рынка коммерческого транспорта» — пишет газеты со ссылкой на пресс-службу предприятий.  

По заявлениям представителей компаний, введенная мера носит временный характер. Ее целью является сохранение занятости сотрудников и обеспечение сбалансированной загрузки производственных мощностей. Вопрос о продлении либо корректировке установленного графика будет рассматриваться каждый месяц, что даст возможность своевременно реагировать на изменения рыночной ситуации и поддерживать устойчивость производственного процесса.

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Два крупных ярославских предприятия переходят на четырехдневную рабочую неделю с 1 июля 2025 года. Согласно информации, опубликованной газетой «Коммерсант», речь идет о ПАО «Автодизель» и «АО „ЯЗДА“.  «Ярославский „Автодизель“ (Ярославский моторный завод, ЯМЗ) и Ярославский завод дизельной аппаратуры (ЯЗДА) переходят на четырехдневную рабочую неделю с 1 июля <...>это временная мера, связанная с падением рынка коммерческого транспорта» — пишет газеты со ссылкой на пресс-службу предприятий.   По заявлениям представителей компаний, введенная мера носит временный характер. Ее целью является сохранение занятости сотрудников и обеспечение сбалансированной загрузки производственных мощностей. Вопрос о продлении либо корректировке установленного графика будет рассматриваться каждый месяц, что даст возможность своевременно реагировать на изменения рыночной ситуации и поддерживать устойчивость производственного процесса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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