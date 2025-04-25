Посол США возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Посол США в России Линн Трейси возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Это произошло в ходе в мероприятия, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«Линн Трейси и главы десятков других иностранных диппредставительств в рамках памятной акции возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата», — сообщает ТАСС. Там добавили, что акция собрала дипломатов из многих стран и прошла под сопровождение Военного оркестра Почетного караула.
Участники почтили память погибших воинов минутой молчания. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что данное мероприятие подчеркивает важность сохранения исторической памяти.
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