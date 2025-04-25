FT: «Русал» пригрозил Германии судебным иском

Один из ведущих мировых производителей алюминия, компания «Русал», заявила о возможности обращения в суд на правительство Германии, обвинив его в «незаконной экспроприации» его дочерней компании RTI. Речь идет о решении, предусматривающем выплату 213 миллионов евро в процессе ликвидации европейских активов российского банка ВТБ. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на письмо компании в адрес канцлера Олафа Шольца.
«Рассматриваемое дело касается соглашения о хеджировании рубля, заключенного компанией RTI с VTB Bank Europe, дочерним предприятием банка ВТБ, с целью минимизации валютных рисков», — пишет FT. С началом военного конфликта на территории Украины Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) приняло решение о введении санкций в отношении банка ВТБ и отстранило его от руководства своей дочерней структурой.
В апреле 2023 года доверительный управляющий, получивший полномочия по управлению организацией, принял решение о ее ликвидации. Позднее в том же году структура была переименована в OWH. В августе 2024 года Европейский центральный банк совместно с BaFin приняли решение об отзыве банковской лицензии.
Тем не менее, данный процесс не стал препятствием для того, чтобы OWH направил в адрес RTI требование о предоставлении дополнительного обеспечения. После того как компания отказалась выполнить это требование, мотивируя свой отказ риском нарушения санкционного режима, Лондонский арбитражный суд встал на сторону банка и постановил взыскать с RTI 213 миллионов евро.
В своем обращении «Русал» настаивала на возмещении всех понесенных убытков. Представители фирмы подчеркнули, что Германия допустила нарушение ключевых гарантий, предусмотренных двусторонним соглашением о защите инвестиций.
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