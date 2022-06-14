Помощник Путина рассказал о продвижении переговоров с Украиной

14 июня 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

Последние контакты между Украиной и Россией осуществлялись по телефону, рассказал Юрий Ушаков Фото: Михаил Метцель/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Переговоры между Украиной и Россией фактически заглохли. Об этом в ходе конференц-колла заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «В Стамбуле был последняя очная встреча. 15 апреля был наш подработанный проект, который так и остался последним. После этого были отдельные контакты по телефонам, и затем все заглохло», — передает слова Ушакова корреспондент URA.RU. После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины стороны провели несколько раундов переговоров. Делегации стран встречались в Белоруссии и Турции. 14 мая президент России Владимир Путин сообщил, что Украина фактически вышла из переговорного процесса. 7 июня президент Украины Владимир Зеленский, что готов вести переговоры только с Путиным, пишет RT. В МИД РФ назвали эти слова Зеленского «цитатой из методички НАТО», пишет «Дни.ру». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что именно Запад запретил Украине продолжать переговоры с Россией, сообщает «Национальная служба новостей». Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Переговоры между Украиной и Россией фактически заглохли. Об этом в ходе конференц-колла заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «В Стамбуле был последняя очная встреча. 15 апреля был наш подработанный проект, который так и остался последним. После этого были отдельные контакты по телефонам, и затем все заглохло», — передает слова Ушакова корреспондент URA.RU. После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины стороны провели несколько раундов переговоров. Делегации стран встречались в Белоруссии и Турции. 14 мая президент России Владимир Путин сообщил, что Украина фактически вышла из переговорного процесса. 7 июня президент Украины Владимир Зеленский, что готов вести переговоры только с Путиным, пишет RT. В МИД РФ назвали эти слова Зеленского «цитатой из методички НАТО», пишет «Дни.ру». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что именно Запад запретил Украине продолжать переговоры с Россией, сообщает «Национальная служба новостей».