Помощник Путина рассказал о продвижении переговоров с Украиной

Переговоры между Украиной и Россией фактически заглохли. Об этом в ходе конференц-колла заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«В Стамбуле был последняя очная встреча. 15 апреля был наш подработанный проект, который так и остался последним. После этого были отдельные контакты по телефонам, и затем все заглохло», — передает слова Ушакова корреспондент URA.RU.
После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины стороны провели несколько раундов переговоров. Делегации стран встречались в Белоруссии и Турции. 14 мая президент России Владимир Путин сообщил, что Украина фактически вышла из переговорного процесса. 7 июня президент Украины Владимир Зеленский, что готов вести переговоры только с Путиным, пишет RT. В МИД РФ назвали эти слова Зеленского «цитатой из методички НАТО», пишет «Дни.ру». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что именно Запад запретил Украине продолжать переговоры с Россией, сообщает «Национальная служба новостей».
Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!
Переговоры между Украиной и Россией фактически заглохли. Об этом в ходе конференц-колла заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «В Стамбуле был последняя очная встреча. 15 апреля был наш подработанный проект, который так и остался последним. После этого были отдельные контакты по телефонам, и затем все заглохло», — передает слова Ушакова корреспондент URA.RU. После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины стороны провели несколько раундов переговоров. Делегации стран встречались в Белоруссии и Турции. 14 мая президент России Владимир Путин сообщил, что Украина фактически вышла из переговорного процесса. 7 июня президент Украины Владимир Зеленский, что готов вести переговоры только с Путиным, пишет RT. В МИД РФ назвали эти слова Зеленского «цитатой из методички НАТО», пишет «Дни.ру». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что именно Запад запретил Украине продолжать переговоры с Россией, сообщает «Национальная служба новостей».