Захарова объяснила подходы России к применению ядерного оружия

24 июня 2022 в 23:52 Размер текста - 17 +

Захарова заявила, что Москва никогда не угрожала ядерным оружием Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия никогда никому не угрожала ядерным оружием. Подход Москвы к гипотетическому применению этого вида вооружений основан исключительно на логике стратегического сдерживания агрессии вероятных противников РФ. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. «Со стороны России никаких „ядерных угроз“ никогда не звучало и не звучит. Российские подходы основаны исключительно на логике сдерживания, в т. ч. в нынешних условиях, когда спровоцировавшие обострение украинского кризиса и развязавшие гибридную кампанию против России члены НАТО, которые провозгласили себя „ядерным альянсом“, опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта с нашей страной», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИДа. Кроме того, официальный представитель ведомства вновь подтвердила позицию России по неприсоединению к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). По словам Захаровой, договор «не учитывает военно-политическую и военно-стратегическую обстановку и идет вразрез с принципом, в соответствии с которым ядерное разоружение должно осуществляться так, чтобы это вело к „повышению уровня безопасности для всех“». Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. После ее начала на Западе начали активно обсуждать вопрос об угрозе ядерной войны. Глава Стокгольмского международного института Дэн Смит заявил о наступлении пика риска развязывания ядерной войны в мире. В ответ на это президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия никому не угрожает применением ядерного оружия. 23 июня лидеры стран БРИКС по итогам шестого саммита приняли декларацию, призывающую к всемирному ядерному разоружению. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Россия никогда никому не угрожала ядерным оружием. Подход Москвы к гипотетическому применению этого вида вооружений основан исключительно на логике стратегического сдерживания агрессии вероятных противников РФ. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. «Со стороны России никаких „ядерных угроз“ никогда не звучало и не звучит. Российские подходы основаны исключительно на логике сдерживания, в т. ч. в нынешних условиях, когда спровоцировавшие обострение украинского кризиса и развязавшие гибридную кампанию против России члены НАТО, которые провозгласили себя „ядерным альянсом“, опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта с нашей страной», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИДа. Кроме того, официальный представитель ведомства вновь подтвердила позицию России по неприсоединению к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). По словам Захаровой, договор «не учитывает военно-политическую и военно-стратегическую обстановку и идет вразрез с принципом, в соответствии с которым ядерное разоружение должно осуществляться так, чтобы это вело к „повышению уровня безопасности для всех“». Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. После ее начала на Западе начали активно обсуждать вопрос об угрозе ядерной войны. Глава Стокгольмского международного института Дэн Смит заявил о наступлении пика риска развязывания ядерной войны в мире. В ответ на это президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия никому не угрожает применением ядерного оружия. 23 июня лидеры стран БРИКС по итогам шестого саммита приняли декларацию, призывающую к всемирному ядерному разоружению.