Появились кадры с признания россиян о диверсиях

ФСБ опубликовала видео с признаниями задержанных диверсантов, действовавших по указанию Украины. Один из них Илья Фомичев 2005 года рождения, признался в намерении поджечь российский комплекс ПВО, для чего изготовил самодельное зажигательное устройство.
Фомичев заявил, что его завербовали украинские спецслужбы. За свои действия он получил 18 лет тюремного заключения. На видео, которое оказалось в распоряжении РИА Новости, другие диверсанты рассказали о поджогах объектов транспортной инфраструктуры.
По решению суда они были приговорены к лишению свободы от 16 до 22 лет. Ранее сообщалось о предотвращенных ФСБ терактах, которые планировали восемь россиян по заданию украинских спецслужб.
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