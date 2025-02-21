Появились кадры с признания россиян о диверсиях

ФСБ показала видео с признаниями диверсантов, действовавших по указанию Украины
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Сотрудники ФСБ провели допрос диверсантов
Сотрудники ФСБ провели допрос диверсантов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ФСБ опубликовала видео с признаниями задержанных диверсантов, действовавших по указанию Украины. Один из них Илья Фомичев 2005 года рождения, признался в намерении поджечь российский комплекс ПВО, для чего изготовил самодельное зажигательное устройство.

Фомичев заявил, что его завербовали украинские спецслужбы. За свои действия он получил 18 лет тюремного заключения. На видео, которое оказалось в распоряжении РИА Новости, другие диверсанты рассказали о поджогах объектов транспортной инфраструктуры.

По решению суда они были приговорены к лишению свободы от 16 до 22 лет. Ранее сообщалось о предотвращенных ФСБ терактах, которые планировали восемь россиян по заданию украинских спецслужб.

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ФСБ опубликовала видео с признаниями задержанных диверсантов, действовавших по указанию Украины. Один из них Илья Фомичев 2005 года рождения, признался в намерении поджечь российский комплекс ПВО, для чего изготовил самодельное зажигательное устройство. Фомичев заявил, что его завербовали украинские спецслужбы. За свои действия он получил 18 лет тюремного заключения. На видео, которое оказалось в распоряжении РИА Новости, другие диверсанты рассказали о поджогах объектов транспортной инфраструктуры. По решению суда они были приговорены к лишению свободы от 16 до 22 лет. Ранее сообщалось о предотвращенных ФСБ терактах, которые планировали восемь россиян по заданию украинских спецслужб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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