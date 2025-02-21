Петербургские аферисты похитили миллионы с помощью оборудования для инвалидов

Сотрудники петербургской компании обвиняются в том, что они не только не выполняли свои обязательства по поставке оборудования, но и присваивали себе средства, выделенные на приобретение технических средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями на общую сумму более 2,2 миллиона рублей. Об этом пишет «Mash на Мойке».
«Почти полтора года неустановленные работники компании „Подсобка СПБ“ оформляли заказы для инвалидов по государственным электронным сертификатам — однако обязательства по поставкам игнорировали», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке». Деньги выводились на счета мошенников.
Среди наиболее крупных случаев мошенничества — оформление сертификата на сумму 650 тысяч рублей на имя директора дома-интерната для детей с ментальными особенностями. Еще три договора на общую сумму 1,5 миллионов рублей также оказались в центре скандала. В ответ на эти нарушения Следственный комитет России возбудил четыре уголовных дела по статье «Мошенничество в крупном размере».
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