NYP: окружение Трампа посоветовало Зеленскому переехать во Францию

В окружении президента США Дональда Трампа считают, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует немедленно покинуть Украину и уехать во Францию. Об этом рассказал источник из близкого окружения Трампа.
«Лучший вариант для Зеленского и для всего мира — это если он как можно скорее уедет во Францию», — передает слова источника издание The New York Post. Это мнение поддерживается рядом источников в Белом доме, где наблюдаются «антизеленские настроения».
Основным поводом для недовольства Трампа по отношению к Зеленскому стал отказ Киева подписать сделку по редким минералам, что, по его мнению, стало причиной ухудшения американо-украинских отношений. При этом, как отмечают источники, у Трампа нет явного кандидата, которого он предпочел бы на посту президента Украины.
Американский президент 8 февраля предложил Зеленскому получать украинские редкоземельные металлы в обмен на помощь Киеву. Зеленский ответил, что Украина не может платить ресурсами, так как они находятся на неподконтрольных территориях. Он выразил готовность развивать месторождения полезных ископаемых вместе с США, отметив, что Киев не отдаст свои природные ресурсы, а хочет партнерства на равных условиях.
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